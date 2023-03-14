Российский митрополит предложил поркой готовить детей к тюрьме (взрослой жизни)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что если учить ребенка “быть честным, отзывчивым, открытым” и “транслировать ему один позитив”, такое воспитание может быть опасным.

– Главная цель воспитания ребенка – подготовка его к взрослой жизни, – заявил Евгений.

По его мнению, следует не только рассказывать ребенку об опасностях окружающего мира и людей, но “и к вопросу наказаний в воспитании детей нужно подходить так, чтобы не искажать реальную жизнь иллюзиями безнаказанности”.

Митрополит привел такой пример: ребенок из благополучной семьи, “где его пальцем никто не трогал”, в подростковом возрасте “попадается на распространении наркотиков и получает лет 9 тюрьмы” из-за своего “рафинированного детства” и неготовности к взрослой жизни, “где есть суровая ответственность и уголовный кодекс” (и ЧКВ “Вагнер” тоже).

Митрополит отметил, что “именно поэтому наказания детей не запрещаются православной традицией, хотя и считаются нежелательными”. По его мнению, ребенка следует пугать телесным наказанием, но не обязательно применять его. Также он предположил, что если применять другие виды наказаний – например, обещание неделю не разговаривать с нашкодившим ребенком, “по степени разрушительности для души это будет даже хуже, чем выпороть”.