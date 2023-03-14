Из украинской версии фильма «Навальный» вырежут все сцены с Алексеем Навальным

Документальный фильм «Навальный» об отравлении российского оппозиционера выйдет в украинский прокат в цензурированном виде.

Ленту подвергнут обширной редактуре из-за наличия в ней сцен российской пропаганды. Картина пройдет обязательную процедуру дерусификации и депутинизации по требованию министерства культуры Украины.

Название фильма заменят на «Безымянный», сцены с Алексеем Навальным вырежут, а любое его упоминание будет сопровождаться дисклеймером о том, что он антиукраинский политик имперских взглядов.

– Мы разделяем европейские ценности и принципы свободы слова, но закон есть закон. В Украине запрещена любая российская пропаганда. Учитывая националистическую позицию этого господина, его одобрение аннексии Крыма и пропутинские взгляды, мы не можем публично демонстрировать этот фильм в его изначальном виде, – заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Прокат фильма «Навальный» в Украине будет значительно ограничен. Премьерный и последующие показы пройдут в киевском Доме культуры СБУ. После просмотра фильма для всех зрителей будет организовано обсуждение картины со специальными кинокритиками.

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