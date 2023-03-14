Польский эксперт – этот отопительный сезон мы продержались, но уже надо думать о следующем

В результате ограниченного спроса на газ в этот отопительный сезон полякам удалось не только не слишком потратиться на голубое топливо, но даже сэкономить. Более того, если не произойдёт никаких неприятных сюрпризов, Польша уже скоро сможет спокойно закрыть этот сезон, уверен главный редактор Biznes Alert Войцех Якубик. Аналитик, однако, предлагает не расслабляться и уже начать подготовку к следующему.



AP

Главный редактор Biznes Alert Войцех Якубик прокомментировал подходящий к концу отопительный сезон в Польше, причины снижения потребления газа в стране и резкого спада спроса. «Коротко говоря, это было настолько дорого, что, даже если бы у нас был доступ к топливу, мы бы не стали расходовать его, чтобы не платить высоких сумм, чтобы просто-напросто сэкономить деньги. Мы имеем профицит угля на складах после введения эмбарго в отношении российского. Что касается нефти, то у нас ещё есть запасы на случай кризиса, который может длиться до 60 дней, и в этом случае у нас не будет необходимости её закупать», — поясняет аналитик.

«Следовательно, всё указывает на то, что если не будет новых, совершенно неожиданных событий, то мы успешно закончим отопительный сезон. Однако уже сейчас стоит начать думать о следующем сезоне», — добавил он.

Якубик рассказал, что, по оценкам Ассоциации операторов электроэнергии и газа, дело может дойти до «сплетения чёрных лебедей» — то есть концентрации неожиданных явлений, таких как пандемия, украинский кризис или гибридные атаки на критическую инфраструктуру.

«Такие связанные явления могут быть чреваты нехваткой энергии и сырья. Именинно поэтому Европейская комиссия справедливо призывает к экономии, ведь каждый час — это потеря для Путина, прибыль в кошельке и, более того, ещё большая безопасность», — резюмирует он.