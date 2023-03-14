Японские работодатели запретили сотрудникам использовать ChatGPT в работе

SoftBank, Hitachi и Fujitsu начали ограничивать использование искусственного интеллекта (например, чат-ботов ChatGPT) в своих рабочих процессах. Об этом пишет Asia Nikkei Review.

Одной из причин является обеспокоенность начальства по поводу киберугроз и утечки информации. Некоторые руководители, например, запретили загружать конфиденциальные данные на платформы, работающие на базе искусственного интеллекта. Они также обеспокоены потенциальными ошибками, поскольку чат-боты иногда могут предоставлять неверную информацию, которая может иметь негативные последствия для клиентов и бизнеса.

ChatGPT также использовался для работы самыми важными финансовыми учреждениями в мире: Bank of America (Citigroup), Deutsche Bank, Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase и другие. Руководители этих организаций выразили опасения, что ошибки ИИ могут негативно сказаться на банковском секторе.