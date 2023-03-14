 

Песков прокомментировал планы AUKUS по атомным подлодкам для Австралии

14.03.2023, 14:30, Новости дня
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Планы поставок Австралии атомных подводных лодок вызывают много вопросов, связанных с проблемой ядерного нераспространения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, необходимо получить ответы на все возникающие вопросы, передает ТАСС.

Сообщается, что страны-участницы альянса AUKUS дали МАГАТЭ гарантии сохранения Австралией статуса неядерного государства, если стране будут переданы атомные подводные лодки в рамках соглашения, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

Из заявления Гросси следует, что участники AUKUS подтвердили приверженность целостности режима ядерного нераспространения. Сама Австралия не намерена заниматься обогащением или переработкой урана.

На очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ представит доклад о ходе переговоров с Австралией по заключению соглашения о поставке атомных подводных альянсом AUKUS.

Напомним, в понедельник стало известно, что в рамках партнерства Австралии, Британии и США AUKUS планируется создать субмарину с ядерной силовой установкой. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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