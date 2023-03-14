 

В Кремле заявили, что банковская система России застрахована от кризиса

14.03.2023, 14:30, Новости дня
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Российская банковская система застрахована санкциями от негативного воздействия кризиса в США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, российская банковская система имеет определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится под незаконными санкциями Запада, передает ТАСС.

«Мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия кризиса, который сейчас разворачивается за океаном», – сказал Песков.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о масштабном кризисе, который переживает финансовый сектор США, и его причинах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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