Скандалы: Кочующие души от Росстата

Подсчет трудоспособных граждан ушел в область манипуляций

Хорошие новости: в России стало больше не только рабочих мест, но и трудоспособных людей. Не заметили? А вот Росстат нашёл их сразу после Нового года, показав статистику, прервавшую длительный период спада. «Новые Известия» вместе с экспертами разбирались, насколько реальна эта новая рабочая сила.

На протяжении всех 12 месяцев 2022 года в России фиксировалось сокращение численности трудоспособного населения по отношению к аналогичным периодам 2021 года. Если в декабре 2021 года в стране насчитывалось 75,7 млн трудоспособных человек, то в декабре 2022 года – только 74,9 млн человек. Понять можно: был непростой год. Но вот «Росстат» выпустил сборник «Социально-экономическое положение России» за январь 2023 года, и там указано, что теперь в России 75,6 млн трудоспособных граждан. Вот так за 1 месяц ведомство Сергея Галкина нашло 700 тыс. неучтённых ранее человек в самом расцвете сил.

Допустим, людей посчитать сложно – могли и попрятаться. Но на этом чудеса не заканчиваются. Но растёт и занятость населения: в декабре 2022 года работу имели 59,9% от трудоспособного населения (примерно 44,86 млн человек), а в январе 2023 года занятость выросла до 60,1% (45,43 млн человек). То есть за месяц в стране образовалось порядка 570 тыс. рабочих мест. Причём занятых (!) рабочих мест. Неужели «Росстат» раньше их не замечал? «НИ» отправили в «Росстат» обращение с просьбой пояснить, за счёт чего произошли такие перемены. Может быть, без лишнего шума поменялась методика подсчёта? Но к моменту публикации ответа из ведомства не поступило. Что стало причиной таких перемен – выясняем вместе с экспертами.

Призрачная перепись и реальная пенсионная реформа

Первая причина, которая могла повлиять на результаты, — это перепись населения 2021 года. Такого мнения придерживается генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры», член генсовета «Деловой России» Сергей Гебель:

— Еще в 2022 году общая численность населения определялась без учета результатов переписи 2021 года. Поскольку по новым данным численность населения увеличилась, то и количество трудоспособных граждан при проведении подсчетов и оценок будет больше.

Перепись населения, проводимая в 2020–2021 годах, действительно могла повлиять на официальную численность населения России. К 1 января 2022 года «Росстат» насчитывал в стране 145,48 млн человек, а после опубликования результатов переписи – 146,98 млн человек. Вот так нашли 1,5 млн ранее потерявшихся россиян. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев отмечает, что глобального расхождения с данными нет:

— Если у нас в целом увеличивается население, то и численность рабочей силы тоже возрастает. То есть одно с другим сочетается вполне нормально. На то и проводятся переписи, чтобы уточнять такие показатели. Ведь численность рабочей силы – это не показатель числа зарегистрированных безработных, это такой же показатель, как и численность населения, который требует своего уточнения. Несмотря на всю систему ЗАГС, каждая перепись показывает, что результаты могут отличаться. Не только у нас, в России, так везде.

Но независимый демограф Алексей Ракша видит причину скачкообразного роста численности рабочей силы совсем в другом:

— Насколько я слышал, Росстат не используют данные переписи населения. Это всё результат пенсионной реформы, а именно – повышения пенсионного возраста. Во второй половине 2022 года никто не выходил на пенсию по возрасту без льгот, и весь этот год никто не выйдет на пенсию по возрасту без льгот. Соответственно, за полтора года никто не выйдет на пенсию без льгот, хотя люди будут пересекать прежнюю возрастную границу, и таких очень много. За полтора года у нас вырастет на 3 миллиона трудоспособное население только из-за того, что подняли пенсионный возраст. До 2023 года не каждое полугодие люди выходили — например, выход на пенсию был раньше-то постоянный, в 2019, в 2020 году, а потом он будет только в четные годы – в 2024, 2026 и 2028 годах. А в нечетные годы теперь выхода на пенсию не будет.

Получается, что людей в стране в одночасье больше не стало. Просто некоторые пожилые раньше не считались экономически активной частью населения и выпадали из учёта рабочей силы, а теперь внезапно стали экономическими активными, но без пенсии. То есть речь идёт об изменении показателя исключительно на бумаге. И для людей, которые ищут работу, и для работодателей, которые ищут сотрудников, такая перемена почти ничего не значит.

А что касается результатов переписи, которая столкнулась с массой критики из-за того, что люди не видели волонтёров, совершавших обходы по домам, то Алексей Ракша рекомендует им не доверять:

— Эта перепись настолько безобразная, что ее лучше не использовать и вообще забыть о том, что она была. Я настоятельно рекомендую не пользоваться не только переписью, но и всеми коэффициентами – отныне в России все демографические коэффициенты неправильные. Все ошибочные. Потому что Росстат обязан пересчитать во всех знаменателях, заменить старое население на новое население согласно переписи, и в целом по стране и в большинстве регионов это вызовет просто порчу статистики и ее недостоверность. Она и до этого была, мягко говоря, неидеальна, но теперь она вообще пропала.

И безработные стали занятыми… с понедельника

Но что же с рабочими местами? Их просто так, как рабочую силу, взять неоткуда. Кандидат экономических наук, доцент Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Маргарита Васюнина утверждает, что это закономерный результат развития экономики и господдержки:

— Влияние оказал целый ряд факторов. Один из них – адаптация работодателей к новым экономическим реалиям. Свободные ниши российского рынка активно занимают новые компании, привлекающие персонал по различным направлениям. Не следует забывать об активном приросте численности самозанятых, зафиксировавших свой статус. На начало марта 2023 года численность данных экономических субъектов достигла 7 млн человек, что на 7% выше значения января 2023 года и на 80% больше показателя января 2022 года. Существенное влияние на повышение занятости оказывают применяемые механизмы содействия как со стороны государственной службы занятости, так и корпоративных подразделений по развитию кадрового потенциала работодателей.

Но это не даёт ответа на вопрос о том, почему число занятых рабочих мест выросло именно в январе, когда в стране длинные праздники и люди отдыхают. Однако Игорь Николаев не видит тут противоречия – только особенности русского менталитета:

— Проще всего объяснить, что данные нарисовали. Но народ любит начинать жизнь с понедельника. И когда решаются такие вопросы, как, например, устройство на новую работу, то многие пробуют устроиться с Нового года. Так что я вполне допускаю, что в январе у нас действительно в этом плане произошло такое увеличение. 500 тысяч – цифра, конечно, большая, но для страны, где в трудоспособном возрасте у нас больше 70 миллионов, наверное, можно все-таки согласиться с тем, что это имело место. Потому, что люди с Нового года могли выходить на работу. Сомнения могут быть, но я бы скорее согласился с этой цифрой.

Однако в январе 2022 почему-то люди не спешили устраиваться на работу или регистрироваться самозанятыми. Наоборот, в начале 2022 года в России стало примерно на 900 тыс. рабочих мест меньше. Просто так совпало? Независимый экономист Иван Антропов обращает внимание на то, что у Росстата есть масса возможностей для манипуляций статистикой:

— В регулярных сборниках «Росстат» приводит подробные данные по числу замещённых рабочих мест только в сфере крупного бизнеса. Сектор и малого и среднего предпринимательства остаётся в тени вне пристального внимания статистической службы. При этом для оценки занятости учитываются «лица, работающие в собственных экономических единицах». То есть речь идёт о неформальной занятости. Если вы самостоятельно пошли и продали на «Авито», например, рюкзак – значит вас можно отнести к занятым лицам. Если вы для своей семьи вырастили картошку на даче, а излишки продали – значит тоже занятое лицо. Даже если этот рюкзак обменяли не на деньги, а на картошку у соседей – это тоже занятость. Достоверно учитывать такие моменты крайне сложно. Поэтому остаётся просто верить Росстату на слово.

Планирование отменяется

Но доверие ещё надо заслужить. Пока Росстат прикладывает максимум усилия для того, чтобы это доверие разрушить – дополняет Алексей Ракша:

— Без всяких постановлений уже закрыли часть статистики смертности. Это случилось ровно год назад, просто поменяли задним числом федеральный план статистических работ и всё. Это делается очень быстро. Пока что идет порча статистики, неспециальная, из-за разрушения государства. Государство разрушается – и статистика разрушается.

В теории государственная статистика должна быть важным инструментом для дальнейшего планирования работы не только госаппарата, но и коммерческих предприятий. Они тоже должны понимать возможности на рынке труда. Но когда одним январским утром число занятых рабочих мест сокращается на 900 тыс, в другое январское утро становится на 570 тыс. больше, а новая рабочая сила оказывается призрачной, ни о каком планировании говорить не приходится.

Мария Соколова

Оригинал материала: “Новые Известия”