“Росатом” готовит ответ на санкции против организаций атомной отрасли

По его словам, в госкорпорации понимают, что санкционное давление будет нарастать.

“Мы к этому готовы. И думаем об ответных мерах. Потому что никому не позволим получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги”, – сказал гендиректор “Росатома”.

Лихачев заявил, что инициаторы ограничительных мер пытаются отрезать от международного сотрудничества самые перспективные и технологичные отрасли российской экономики.

Гендиректор госкорпорации отметил, что из-за ограничений возникнут некоторые трудности. Однако на реализацию планов “Росатома” санкции не повлияют, подчеркнул Лихачев.

“Дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними — международные контакты и обмен информацией”, – добавил он.