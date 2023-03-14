“Росатом” готовит ответ на санкции против организаций атомной отрасли
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По его словам, в госкорпорации понимают, что санкционное давление будет нарастать.
“Мы к этому готовы. И думаем об ответных мерах. Потому что никому не позволим получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги”, – сказал гендиректор “Росатома”.
Лихачев заявил, что инициаторы ограничительных мер пытаются отрезать от международного сотрудничества самые перспективные и технологичные отрасли российской экономики.
Гендиректор госкорпорации отметил, что из-за ограничений возникнут некоторые трудности. Однако на реализацию планов “Росатома” санкции не повлияют, подчеркнул Лихачев.
“Дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними — международные контакты и обмен информацией”, – добавил он.
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