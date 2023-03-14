Модный тренд весны, который облегчит укладку грязных и не очень длинных волос: вариации и техника пучка с петлей

Кажется, что пучки всегда в тренде. Существует множество их вариаций, которые вы можете применить к своим образам. К сожалению, многие пучки подходят только к длинным волосам, так как короткие невозможно скрутить должным образом. Альтернативным решением является модный пучок с петлей, который смотрится еще привлекательнее.

Ваш вариант пучка с петлей будет изменяться в зависимости от того, какой длины ваши волосы, а также какую имеют структуру. Например, на волнистых волосах такая прическа превращается в классическую, где не видно многослойности, которая обязательно должна присутствовать. Но в любом случае вы всегда можете экспериментировать. Все, что вам будет необходимо, – это только лишь резинка для волос. Даже расческу можно не использовать, так как такой пучок должен получиться максимально небрежным.

Добавьте скрученные пряди

Пучок с петлей можно дополнять разными элементами, например скрученными в жгуты прядями, которые следует пустить по двум сторонам головы. Это придаст дополнительный объем и внесет стильный штрих в прическу.

Оставьте несколько прядей, чтобы обрамить лицо

Пучки с петлями выглядят стильно на коротких волосах и могут иметь весьма компактный размер, отчего не теряют своей привлекательности. Если вы хотите смягчить образ, оставьте пару прядей, выбившихся из пучка, а также вытяните локоны таким образом, чтобы они обрамляли ваше лицо. Это позволит получить романтический образ, который будет хорошо сочетаться даже с вечерним платьем.

Добавьте украшения из цветов

Если вы планируете собрать волосы в пучок и отправиться на вечеринку, свидание или свадьбу, обязательно дополните прическу украшениями из цветов. Тогда вы сможете собрать образ даже для самого торжественного мероприятия. Используйте заколки и шпильки, которые добавят модную эстетику.

Больше беспорядка

Иногда пучок хорош тем, что смотрится непревзойденно, будучи немного растрепанным. Небрежный пучок – это настоящая классика, которую можно вписать в повседневный и даже вечерний образ. Сделайте низкий пучок и можете даже не стараться смотреть в зеркало, он все равно будет выглядеть идеально.

Сочетайте с модным окрашиванием

Пучки с петлями хорошо подходят для разной длины волос и модных окрашиваний. Если на волосах есть блики, эффект омбре и мягкие переходы, прическа будет смотреться более визуально интересной.

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Идеальная гладкость

Ваш пучок может быть действительно идеальным, как и весь остальной объем волос. Для этого соберите их в низкий хвост, используя суперэластичную резинку, в последнем обороте волосы следует достать не полностью, оставив петлю.

Кстати, хвост необязательно должен быть низким. Вы можете собрать его и повыше. Тогда пучок хорошо будет смотреться с платьем, подчеркивающим ваш силуэт.

Локоном обвейте резинку и закрепите ее шпильками и невидимками. Теперь можно воспользоваться моделирующим гелем, чтобы ни одна волосинка не выбивалась из общей массы.

Закрепите прическу лаком.

Максимально свободный

Такой пучок, пожалуй, даже не претендует на классическое название. Это скорее не до конца выполненная прическа, но от этого она не смотрится менее элегантно. Выпустите одну прядь у пробора и можете даже ее немного подкрутить с помощью утюжка. Фиксировать такую прическу ничем не нужно, она должна смотреться максимально свободной.

Ее преимущество состоит еще и в том, что в любой момент вы можете превратить пучок в свободный хвост, просто выпустив прядь из резинки. Но важно помнить, что такой вариант прически не стоит делать на несвежие волосы, так как ваш образ будет выглядеть не небрежным, а, скорее, неопрятным. Наверняка это последнее, чего бы вам хотелось.