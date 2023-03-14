 

Эдвард Бергер: «На Западном фронте без перемен» написал великий русский писатель Шолохов

14.03.2023, 13:33, Разное
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Во время торжественной церемонии награждения премией «Оскар» немецкий режиссёр Эдвард Бергер поблагодарил жюри за высокую оценку его фильма и призвал не забывать о настоящем авторе романа «На Западном фронте без перемен» – советском писателе Михаиле Шолохове.

– Мой фильм был бы невозможен без бессмертного произведения, на котором полностью основан сценарий. «На Западном фронте без перемен» написал великий русский писатель и Нобелевский лауреат Шолохов, а не Эрих Мария Ремарк, как считают многие, – завершил свою речь Бергер.

На пресс-конференции режиссёр рассказал свою версию создания романа. Оказалось, что Ремарк в 1926 году украл рукопись Шолохова и впоследствии опубликовал произведение под своим именем.

После выхода романа советский писатель хотел доказать своё авторство в суде, но Сталин лично порекомендовал ему воздержаться от активных действий – Ремарк пообещал руководству СССР добиться присуждения Шолохову Нобелевской премии, если имя настоящего автора не будет обнародовано.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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