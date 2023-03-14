В Сеть утекли первые изображения компонентов AR-гарнитуры от Apple

В Сети появились первые живые фотографии компонентов гарнитуры смешанной реальности компании Apple. Об этом рассказал портал MacRumors.

Портал утверждает, что фотографии были размещены неназванным инсайдером, который ранее делился подробностями о других продуктах Apple. Не исключено, что этот человек имеет какое-то отношение к производству. На фото изображены шлейфы, которые будут находиться вокруг глаз пользователей, а также гибкие ленты для камеры.

По некоторым данным, подобный подход используется как в iPhone, так и в Mac. Это может свидетельствовать о достоверности полученных данных. Apple Reality Pro, по слухам, станет первой гарнитурой смешанной реальности компании Apple. Анонс устройства может состояться на конференции WWDC 2023, которая, как ожидается, пройдет в июне. Ожидается, что выпуск Apple Reality Pro стартует до конца года. Хотя точная стоимость неизвестна, слухи предполагают, что цена составит от $3000 до $5000.