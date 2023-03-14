«Космическая связь»: На спутники России идут постоянные атаки с целью заглушить или подменить сигнал

Постоянные попытки заглушить или подменить спутниковый сигнал наблюдается в РФ с сопредельной территории в последнее время, сообщил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

По его словам, в настоящий момент в РФ создается программно-аппаратный комплекс, позволяющий определить наличие целенаправленной помехи, направленной на спутник, передает ТАСС.

Волин на форуме цифровой трансформации «Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету» в рамках Недели российского бизнеса отметил, что с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить.

Ранее начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink.

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