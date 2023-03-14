 

«Космическая связь»: На спутники России идут постоянные атаки с целью заглушить или подменить сигнал

14.03.2023, 13:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Постоянные попытки заглушить или подменить спутниковый сигнал наблюдается в РФ с сопредельной территории в последнее время, сообщил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

По его словам, в настоящий момент в РФ создается программно-аппаратный комплекс, позволяющий определить наличие целенаправленной помехи, направленной на спутник, передает ТАСС.

Волин на форуме цифровой трансформации «Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету» в рамках Недели российского бизнеса отметил, что с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить.

Ранее начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08.20 / СМИ: Данные 7 тыс. пользователей Facebook в Японии похитили и хранили в России

02.10.20 / Кикабидзе выбрали «знаменем Саакашвили» на выборах в парламент Грузии за «плевки в Россию»

15.07.20 / Украина считает преждевременными выводы о крушении самолета в Иране

27.05.21 / Румынские пограничники обнаружили грузовик с оружием, за рулем был украинец

15.07.21 / “О, скоро будет свадьба”. Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты

06.05.22 / Банк РФ предупредил о задержках платежных операций из-за техработ

10.01.21 / Сапронов: Колготки, простите за ерничание, купить опасно, а простоять час жопка к жопке в очереди на подъемник в Буковеле не опасно

27.03.21 / Euronews – Манижа расценивает нападки как доказательство актуальности своей песни

21.03.21 / Мэр Львова сообщил о критической нехватке медиков

30.06.22 / Эксперт объяснила необходимость правового регулирования онлайн-игр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика