«Коммерсант» сообщил о росте обращений россиян за ремонтом техники по гарантии

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14.03.2023, 13:06, Новости дня
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За последний год в РФ увеличилось количество обращений по гарантии, отмечают производители и продавцы бытовой техники.

Число обращений по гарантии покупателей российской бытовой техники выросло на 20% за последний год, рассказал «Коммерсанту» источник в одном из производителей.

Собеседник издания из числа поставщиков электроники объяснил, что отечественные производители стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке.

В основном пострадало качество малой бытовой техники низкой стоимости, в частности, брендов Scarlett, Kitfort, Redmond и других. В ряде крупных компаний эту информацию подтвердили.

После ухода иностранных брендов на российский рынок вышла китайская продукция. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил, что количество поломок и брака у отечественных и китайских брендов «немного больше, чем у премиальной европейской и американской техники».

Он объяснил, что покупатели привыкли к качеству на порядок выше, однако им придется привыкнуть к нынешней реальности. Погудалов прогнозирует, что число гарантийных случаев снизится».

При этом просчитать конкретный рост числа гарантийных случаев сложно, считает глава «Сети компьютерных клиник» Александр Федоров, так как с уходом централизованных сервисов зарубежных брендов гарантийные обязательства перешли к продавцам.

Однако он подтверждает, что с учетом роста доли китайской электроники количество брака малой бытовой техники в РФ увеличилось. Также уровень сервиса у поставляемых компаний из Китая ниже, чем у известных зарубежных брендов.

Чаще всего россияне обращаются по гарантии по поводу бытовых приборов: мультиварки, мясорубки, пылесосы и парогенераторы. При этом, по данным «Ситилинк», доля обращений по сдаче техники на гарантийный ремонт в прошлом году «была стабильной и соответствовала предыдущему периоду».

В «М.Видео-Эльдорадо» также отметили, что глобального роста обращений по гарантии не наблюдают, он остался на уровне 2019–2021 годов.

Ранее сообщалось, что Apple прекратила гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad в России. В службе техподдержки Apple пояснили, что это связано с нехваткой запчастей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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