В гости к «другу Эмманюэлю»

Премьер Риши Сунак пытается восстанавливать отношения Великобритании с Евросоюзом, изрядно подорванные Брекситом.

Премьер и ряд старших министров правительства его величества съездили с однодневным знаковым визитом в Париж на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Визит стал событием после пятилетнего перерыва. Споры вокруг Брексита и открытая антиевропейская политическая линия Бориса Джонсона, а затем и Лиз Трасс завели отношения в тупик.

Но, кажется, наступают иные времена. Пару недель назад в Лондон приезжала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и стороны нашли долгожданное согласие по «ирландскому вопросу»* (ратификация чего состоится вскоре и зависит от ирландских юнионистов и английских евроскептиков; «Новая» следит за развитием событий).

И вот деловой, но теплый прием в Елисейском дворце, сердечные обращения «sher Rishi» и «merci mon ami Emmanuel», признания «большого шага навстречу», «новой эры» и «свежей главы» в отношениях.

Ура, можно порадоваться?

Как сказать…

Британия заплатит «очень близкому другу» астрономическую сумму — 480 млн фунтов стерлингов (более 44 млрд рублей) за три года за участие в решении проблемы нелегальной миграции через Ла-Манш.

Новое соглашение позволит удвоить количество персонала на севере Франции (до 500 человек), чтобы предотвратить передвижение людей на остров «опасными и незаконными маршрутами», прежде всего, на надувных лодках. Британия будет финансировать на континенте центр содержания под стражей нелегальных мигрантов и ряд других услуг. Франция обещала создать постоянное французское мобильное полицейское подразделение для «пресечения маршрутов торговли людьми».

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа налево) на франко-британском саммите в Париже. Фото: AP / TASS

Стоимость проекта огромная: «Скай-ньюс» посчитал, что она почти в два раза больше того, что королевство передало Франции на аналогичные цели с 2014 года по настоящее время.

Пресса отмечает, что сумма «вызовет недоумение» даже у членов парламента от консерваторов.

При этом, как и предполагалось, соглашения о возвращении нелегалов из Британии во Францию (которое действовало, напомним, пока страна была членом ЕС) достичь не удалось. Президент Макрон справедливо указал, что это вопрос не только Франции, а всего ЕС. Таким образом, суть «нового начала» и «прорыва» Риши Сунака снова заключается в дорогостоящем латании дыр, проделанных Брекситом. Как остроумно оценил старания Сунака знаменитый английский публицист Алистер Кемпбелл, «постояльцы разрушили дом, но требуют похвалы за то, что помыли посуду».

Британский избиратель действительно хочет контроля над иммиграцией, но поcле Брексита странным образом количество нелегалов растет, а внимание к этому падает. Сегодня вопрос является важным всего для 12 процентов избирателей.

За последние четыре года через Ла-Манш в Британию на лодках прибыло 85 тысяч человек. Французы утверждают, что только в прошлом году они предотвратили переправу 22 тысяч людей.

При этом легально с 2015 года в Великобритании получили право на жительство примерно полмиллиона человек из Афганистана, Гонконга, Украины и других стран. Кроме того, по некоторым оценкам, нелегально в Королевстве проживает еще млн человек.

Помимо миграции стороны обсуждали в Париже самый широкий круг вопросов и тем. До выхода из Евросоюза подобные саммиты проходили ежегодно. И хотя Риши Сунак голосовал за Брексит, а Эмманюэль Макрон когда-то называл себя «мистером Европа», вызовы нового времени диктуют сотрудничество. К ним, прежде всего, отмечают наблюдатели, относится масштаб геополитического кризиса вокруг РФ и Украины и его влияние на безопасность всего континента. Как сказал президент Макрон, «невозможно отменить общую историю, географию и политическую ДНК».

Кстати, еще одно веление времени: английская делегация в Париж так же, как и недавно делегация главы Евросоюза в Лондон, приехала самым экологичным способом — через туннель на поезде Eurostar.

Евгения Диллендорф,

соб. корр. «Новой газеты» в Великобритании

* Дело касается торгово-экономических отношений после выхода Британии из ЕС и особого статуса Северной Ирландии.

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