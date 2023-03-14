Скандалы: Жировые предложения

Как в Москве делают фальшивое белорусское масло

В Москве правоохранители конфисковали крупную партию фальсификата — несколько тысяч банок и упаковок сливочного и топленого масла. Их делали буквально на коленке в антисанитарных условиях и выдавали за продукцию известных белорусских брендов. А продавали оптом и в розницу на рынках столицы и других регионов, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

Продукция содержала в себе заменители молочного жира, но преподносилась как настоящее сливочное масло. Руководству фирмы, которая торговала контрафактом, грозит уголовное дело. Почему, несмотря на введенную недавно систему маркировки, на рынке продолжают появляться фальсифицированные товары, разбирались «Известия».

Взяли тепленькими

В Москве выявлено крупное подпольное производство контрафактного сливочного и топленого масла, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. Цеха развернули в двух гаражах рядом с Мытищинской ярмаркой. Фальсификат отправляли на оптовые рынки Москвы и других регионов. Выявить нарушителей удалось благодаря государственной системе маркировки «Честный знак».

Под подозрение правоохранителей попало ООО «ТК Белруспродукт». Названием эта фирма мимикрировала под крупного оптового торговца продуктами питания — лишь добавила себе буквы ТК — «торговая компания».

В феврале на складе ООО «ТК Белруспродукт» прошла контрольная закупка. По ее итогам силовики изъяли сомнительную продукцию на 4 млн рублей — вся она оказалась поддельной, отметил источник. На значительной части продуктов были указаны несуществующие заводы-производители Белоруссии.

Вместе с товаром проверяющие изъяли и пачки самодельных красочных этикеток с нанесенными товарными знаками известных белорусских производителей: именно они наклеивались на упаковки с фальсификатом. Внешним видом наклейки имитировали раскрученные и визуально знакомые покупателю белорусские бренды: «Топленое масло белорусское луговое», «Масло домашнее топленое золотое», «Масло домашнее топленое Золотое качество». А также сливочное масло «Белорусское золотое», «Белорусские просторы», «Белорусский дом масла».

Продукция производилась в антисанитарных условиях, а в качестве сырья использовались заменитель молочного жира «СолПро» и заменитель масла какао Cargill. Технология производства сводилась к банальному растапливанию заменителей масла и жира. Банки с топленым маслом были изъяты тепленькими: в некоторых еще не успел застыть жир. Хранили товар в арендованном цокольном этаже здания Мытищинской ярмарки.

— Контрафакт и фальсификат участники преступной группы реализовывали на оптовых рынках, в розничных магазинах и через маркетплейсы на всей территории России. Указанная продукция не содержала обязательной маркировки «Честный знак», благодаря чему контрафакт и удалось выявить, — отметил источник.

В настоящее время ведется расследование по ч. 3. ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака». Также участникам группы грозит наказание по ч. 2 ст. 171.1 УК РФ «Производство и сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору».

Экономия нервов

«Мы продаем белорусские продукты в Москве с 2015 года. Предлагаем вашему вниманию качественные продукты питания, произведенные на государственных предприятиях Республики Беларусь и в Российской Федерации», — говорится на официальном сайте ООО «ТК Белруспродукт».

Сайт рекламирует большой ассортимент товаров: «белорусские и российские сыры, белорусские колбасы и бакалея, сливочное масло, сливки, мясные консервы и прочие продукты».

Согласно данным базы СПАРК, предприятие не состоит в списке недобросовестных поставщиков и не имеет долгов по налогам. Компания существует с октября 2018 года. Выручка в 2021 году составила 277 млн рублей, прибыль — 3,6 млн рублей.

Судя по данным базы Rusprofile, выручка предприятия, под которое мимикрировали мытищинские умельцы, выше на порядок. Это крупная организация с уставным капиталом 109 млн рублей. В 2021 году ее выручка составила 16 млрд рублей, а чистая прибыль — 106 млн рублей. По объему выручки организация входит в топ-50 компаний региона среди оптовых торговцев пищевыми продуктами.

«Известия» дозвонились в ООО «ТК Белруспродукт».

— Ничьим успехом мы пользоваться не собирались, — заявил его сотрудник, представившийся Анатолием Сазоновым.

Была ли на предприятии проверка и как изъятая продукция могла оказаться фальсифицированной — на эти вопросы в фирме пообещали ответить позже.

«Честное» снижение

Доля контрафактной и фальсифицированной молочной продукции последовательно снижается с внедрением государственной системы маркировки «Честный знак», сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Именно она поставила на рынке надежный барьер для попадания таких товаров в легальную розницу.

— Доля фальсификата снизилась до 10% по итогам 2022 года, хотя еще в начале 2022 года она оценивалась в 30%. Отсутствие маркировки является индикатором для контрольно-надзорных органов: если кода нет, товар точно нелегальный, — сообщили в ЦРПТ.

Источник «Известий» в правоохранительных органах обратил внимание на другую тенденцию: в последнее время пресекать продажи фальсификата стало сложнее. По его словам, введение в марте 2022 года моратория на проверки (постановлением правительства РФ №336) существенно ограничило возможность привлечения к ответственности недобросовестных участников рынка.

«Известия» направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой подтвердить или опровергнуть тенденцию о снижении доли фальсификата.

Растительный обман

Заменители молочного жира в целом безопасны для организма, но они допустимы только в составе спредов. В сливочном масле их быть не должно, рассказала «Известиям» директор ВНИИ маслоделия и сыроделия ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН Елена Топникова. Если же заменители есть, а на упаковке значится «сливочное масло», — это нарушение. Такая подмена дезинформирует покупателей и нарушает их права, указала эксперт.

— Заменитель молочного жира — это жировой продукт, который представляет из себя композицию из различных растительных жиров. Часть жиров в составе могут быть натуральными, а могут — модифицированными. Производство такой продукции строго регламентируется. Там оговаривается, что этот продукт производят из пищевых масел, которые прошли все обработки, — добавила она.

Употребление заменителей молочного жира безопасно при условии, что он произведен по регламенту. Что касается заменителей «СолПро» и Cargill, их производители известны на рынке. Они занимаются переработкой масел, там всё технически обеспечено и прозрачно, указала Елена Топникова.

Елена Балаян, Вероника Кулакова

Оригинал материала: “Известия”