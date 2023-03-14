Чо не любят-то? – Личное мнение
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Танюшка Брухунова отметила сразу два праздника — и свой, и день рождения сына.
«34 и 3! Наш общий день навсегда!», — радостно поделилась настроением Танюшка.
Фото: Соцсети
Да, Брухуновой, оказывается, всего 34. Молодая ещё женщина, а уже всего достигла.
Танюшка совершенно правильно позиционирует себя — счастливой женой и матерью. Занимается домом, семьёй.
При этом, удивительно другое — всё Танька правильно делает, а многие недовольны. Ругаются, пишут гадости.
Танька не молодится. Не стремится как-то так улучшить себя, чтобы никто не признал. Любит мужа, заботится о сыне. Идеальная ведь жизнь!
Искренне не понимаю, почему кто-то её не любит.
Ваши предположения, почему?
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Источник: Лена Миро
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