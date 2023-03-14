 

Чо не любят-то? – Личное мнение

14.03.2023, 12:05, Разное
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Танюшка Брухунова отметила сразу два праздника — и свой, и день рождения сына.

«34 и 3! Наш общий день навсегда!», — радостно поделилась настроением Танюшка.


Фото: Соцсети

Да, Брухуновой, оказывается, всего 34. Молодая ещё женщина, а уже всего достигла.

Танюшка совершенно правильно позиционирует себя — счастливой женой и матерью. Занимается домом, семьёй.

При этом, удивительно другое — всё Танька правильно делает, а многие недовольны. Ругаются, пишут гадости.

Танька не молодится. Не стремится как-то так улучшить себя, чтобы никто не признал. Любит мужа, заботится о сыне. Идеальная ведь жизнь!

Искренне не понимаю, почему кто-то её не любит.

Ваши предположения, почему?

Источник: Лена Миро


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