Мнение: Энергетическая политика Великобритании была и остаётся полной катастрофой

Эксперты много раз говорили, что украинский конфликт стал для Запада тревожным звоночком, который должен помочь осознать всю важность энергетической устойчивости. Однако, как пишет The Daily Telegraph, Великобритания никак не улучшила своё положение в данном вопросе и энергетическая политика страны была и остаётся полной катастрофой.



AP

Метеорологическая служба Великобритании грозится самой холодной ночью в году, а температура во вторник вечером в некоторых местах, по прогнозам, упадёт до целых 15 градусов мороза. Как пишет The Daily Telegraph, при малейшем всплеске спроса электросети судорожно ищут резервные источники, а лучший их вариант — возвращение к углю — является суровым приговором неспособности правительства обеспечить нормальное энергоснабжение.

Как продолжает автор материала, эксперты много раз говорили, что боевые действия на Украине стали для Запада тревожным звоночком, который должен помочь осознать всю важность энергетической устойчивости. Однако конфликт уже пошёл на второй год, и ничто не предвещает того, что Великобритания хоть как-то улучшила своё положение.

«Наша энергетическая политика была и остаётся полной катастрофой. Мы стремимся достичь нулевых выбросов к 2050 году, и это потребует упора на возобновляемые источники. Но теперь правительство, вопреки заявленным целям, утверждает, что для укрепления энергетической безопасности в краткосрочной перспективе нам понадобится больше ископаемого топлива, потому что экологически чистые проекты отнимают слишком много времени», — пишет автор материала.

Он отмечает, что стране необходимы оба варианта, однако на них не хватит средств, поскольку инвестициям по всему энергетическому спектру мешает налог на непредвиденную прибыль. Французская Total, шотландская Harbour Energy и норвежская Equinor свернули своё участие в проектах на Северном море из-за налоговых поборов. А боссы крупнейших поставщиков электроэнергии в частном порядке предупредили, что своим решением обложить отрасль налогами ещё более суровыми, чем конкурентов с высокими выбросами углерода, минфин поставил под угрозу экологические инвестиции на десятки миллиардов фунтов.

Ситуация была бы немного лучше, если бы страна строила атомные электростанции со стабильной и непрерывной выработкой. Однако, сожалеет автор статьи, свою последнюю АЭС Великобритания ввела в эксплуатацию в 1995 году. АЭС Хинкли в Сомерсете запустится не раньше 2027 года, и есть опасения, что строительство отложится до 2036 года.

Но и это не последняя проблема — британские сети попросту не рассчитаны на больший объём энергии. В некоторых районах Лондона даже застопорилось новое жилищное строительство, поскольку новые дома нечем запитать. Основной массив энергоблоков построен в послевоенные годы, и без новых соединений, новых опор, подземных кабелей и межсистемных ЛЭП угроза новых отключений так никуда и не денется.