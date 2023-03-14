Инсайдер: готовность S.T.A.L.K.E.R. 2 составляет 25% в лучшем случае

Инсайдер Даниэль Нексус, который называет себя “мастером по утечкам информации о S.T.A.L.K.E.R.”, поговорил с редакторами “Игромании” о техническом состоянии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Он заявил, что игра готова на 25 процентов в лучшем случае, хотя ее выход запланирован на 2023 год.

Бета-тестеры жаловались на постоянные кранчи в студии. Там постоянно ремонтируют и переделывают игровые материалы. Сейчас QA-тестирование находится на первой стадии. По словам инсайдера, арт-тест еще не завершен.

Не так давно Nexus поделился новыми скриншотами игры, которых раньше не было. Сообщество ВК “Вестник “Того самого Сталкера”, утверждающее, что взломало GSC Game World в Украине, начало сливать информацию о S.T.A.L.K.E.R. 2. в социальные сети. Это связано с требованиями хакеров к компании “пересмотреть свою позицию по отношению к игрокам из Беларуси и России” и включить в игру русскоязычную локализацию.