«Отдохнул и за дело» – Леонид Волков вернулся на пост руководителя ФБК

Леонид Волков* вернулся к исполнению обязанностей руководителя Фонда борьбы с коррупцией** после недавнего ухода в отставку.

По словам оппозиционного политика, он не может позволить себе отдыхать, когда у организации так много работы.

Волков ушёл в отставку после публикации его письма в защиту бизнесмена Михаила Фридмана. Общественность высоко оценила этот поступок, отметив, что признание собственных ошибок характеризует Волкова, как ответственного политика, приверженного прозрачным процедурам и высоким критериям репутации.

– Именно такими моральными качествами и должен обладать руководитель ФБК, – заявил Волков, вернувшись в свой кабинет. – Кто если не я? Отдохнул и пора вновь браться за дело. Без меня наша организация погрузится в хаос, начнётся грызня за власть. Я готов оставаться в должности сколько угодно, чтобы этого не допустить.

* Физлицо-иноагент

** Экстремистская организация-иноагент

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