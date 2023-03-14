 

По ком звонит колокол

14.03.2023, 8:36, Разное
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На Руси колоколу приписывалась чудотворная сила. Народ верил, что звон предотвращает массовые трагедии и охраняет землю от недругов. С давних времен звучание его рассматривали в метафизическом аспекте. И неспроста Хэмингуэй посвятил этой теме лейтмотив своего произведения “По ком звонит колокол”.

Идею писатель позаимствовал у малоизвестного поэта, который много размышлял о сущем и своем месте во Вселенной. Из философских воззрений перезвон колоколов рассматривается как судный час и время ответа за свои деяния. Сам Хэмингуэй в эпиграфе к роману о гражданской войне косвенно призывал людей прекратить всякую вражду, ибо все в мире взаимосвязано.

“Нет человека, который был бы как остров, сам по себе… смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, и потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе”, — отмечал Хэмингуэй.

Многих колокольный звон завораживает глубиной и эстетикой. По мнению ученых, акустика инструмента может воздействовать на энергетическое состояние человека и окружающее пространство. Сообщается, что большие колокола с низкими тонами успокаивают, а маленькие с высокими тонами напротив — активизируют людей.

Оттого мастерство звонарей — это великое искусство, которое дано уловить и прочувствовать не каждому. Включайте видео со звуком, которое записали “Дни.ру” в Великом Новгороде, чтобы в очередной раз подумать, по ком звонит колокол и зачем мы все собрались на этой планете.


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