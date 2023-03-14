Остаться в белых перчатках не получится — Япония наращивает военные расходы

Япония долгие годы придерживалась принципов пацифизма. Однако теперь она наращивает военные расходы, пишет The Daily Telegraph. И связано это во многом с тем, что эксперты прогнозируют вторжение Китая на Тайвань уже в ближайшие годы.



AP

Япония почти 80 лет стояла на принципах пацифизма, ограничивала военные расходы, чтобы её не обвинили в возрождении экспансионистских тенденций. Но с апреля годовой бюджет японских вооружённых сил составит около $50 млрд, и это более чем на 26% выше, чем год назад. Как пишет The Daily Telegraph, это говорит о том, что в Токио понимают: остаться в белых перчатках больше не получится.

Впрочем, некоторые хотят даже большего. Например, собеседник издания отставной адмирал Фумио Охта считает, что Японии нужно ядерное оружие для сдерживания китайской агрессии. Но к этому в Токио ещё не готовы.

Большая часть денег пойдёт на усовершенствованные новые ракеты, которые вернут Японии возможность наступательного удара, а также на расширение дальности действия существующих ракет. Также они собираются закупить иностранные системы, например 500 ракет Tomahawk из США, которые дадут японским подводным лодкам возможность атаковать вражеские базы.

Также Япония закупит 16 дополнительных истребителей Lockheed Martin Lightning F-35 и противолодочные вертолёты. Отдельное внимание Япония уделяет беспилотникам. Пока, по заявлениям Токио, американские БПЛА MQ-9 Reaper на японской авиабазе Каноя используются для разведки и поисково-спасательных операций, но они способны выполнять и иные функции.

Кроме того, идёт работа по превращению двух крупнейших боевых кораблей японского флота в полноценные авианосцы, способные нести на себе закупаемые американские истребители. Разрабатываются планы по созданию двух новых эсминцев Aegis, более совершенных патрульных кораблей, подводных лодок и увеличению инвестиций в береговую охрану, которая будет служить вспомогательным флотом в случае конфликта.

В начале года премьер-министр Японии встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом — они договорились об усилении сотрудничества. Токио также призвал европейские страны провести совместные военные учения с японскими подразделениями.

Все эти усилия продиктованы опасениями, что холодная война в Индо-Тихоокеанском регионе может перерасти в горячую из-за Тайваня, отмечает автор статьи. Беспокойство Японии по-прежнему вызывают РФ и Северная Корея, обладающая ядерным оружием. При этом разные эксперты прогнозируют, что Китай нападёт на Тайвань в 2030, 2025 и даже в 2023 году.

Профессор Гаррен Маллой предупреждает, что вторжение Китая на Тайвань «будет намного хуже, чем конфликт на Украине». По его словам, «вторжение будет проходить через значительный водоём и если тайваньцы будут сопротивляться, то любой фактор, который угрожает успеху миссии Китая, приведёт их к уничтожению важных военных центров, в том числе тайваньских городов». Связано это с тем, что Си Цзиньпин не может позволить себе потерпеть неудачу. Как следствие, он будет использовать все военные возможности в своём арсенале.

Впрочем, несмотря на большие расходы, у Японии есть ряд пробелов. Ей не хватает авиабаз с укреплёнными убежищами на островах, которые может атаковать Китай. Запасы боеприпасов по-прежнему невелики. Есть проблемы и с логистикой. В более долгосрочной перспективе Японии грозят собственные демографические проблемы, связанные с сокращением населения и людей, готовых служить в армии.

Опрос общественного мнения, проведённый в прошлом году, показал, что около 80% японцев согласны с необходимостью укрепления военного потенциала страны, и эта цифра, вероятно, выросла из-за ситуации на Украине.

Но некоторые чиновники в правительстве по-прежнему скептически относятся к реальной угрозе со стороны Китая. Они в основном уповают на то, что это было бы разрушительно для китайской экономики, пишет The Daily Telegraph.