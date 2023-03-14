 

Эксперты опасаются, что крысы в Нью-Йорке могут быть переносчиками COVID-19

14.03.2023, 7:51, Разное
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Как показало новое исследование, нью-йоркские крысы могут быть потенциальными переносчиками коронавируса. И хотя официальные представители здравоохранения заявляют, что передача COVID-19 от животных к человеку происходит крайне редко, авторы исследования призывают более внимательно изучить этот вопрос на предмет наличия новых штаммов у крыс, пишет The Guardian.


AP

Крысы Нью-Йорка уже получили известность тем, что бегают по метро с кусками еды, пишет The Guardian. Однако новое исследование показало, что они также могут быть потенциальными переносчиками вируса COVID-19, и это вызвало обеспокоенность среди экспертов, говорится в статье.

Результаты этого исследования были опубликованы в четверг в журнале Американского общества микробиологии с открытым доступом под названием mBio. Проводившие его эксперты пришли к выводу, что крысы, обитающие в Нью-Йорке с населением примерно 8 миллионов человек, восприимчивы к трём вариантам COVID-19, поясняется в статье.

Со своей стороны, представители американских федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что передача COVID-19 от животных к человеку происходит довольно редко. По их статистике, в большинстве случаев, наоборот, животные заражаются коронавирусом от людей. «Нет никаких доказательств того, что животные играют значительную роль в распространении среди людей вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте CDC.

Однако ведущий автор этого исследования доктор Генри Ван, возглавляющий Центр по изучению гриппа и новых инфекционных заболеваний в Университете Миссури, призвал провести более тщательный анализ и внимательно изучить наличие новых штаммов вируса среди крыс. По его словам, новые результаты подчёркивают необходимость дальнейшего изучения риска заражения вирусом в популяциях крыс, «чтобы определить, циркулирует ли этот вирус среди животных и развивается ли в новые штаммы, которые могут представлять опасность для людей», говорится в статье.

Ван также отметил, это исследование стало одним из первых научных работ, показавших, как различные штаммы COVID-19 «могут вызывать инфекции в популяциях диких крыс, обитающих в крупных городских районах США». Предыдущие исследования, проведённые в популяциях крыс в Гонконге и Бельгии, также показали, что они подверглись воздействию вируса COVID-19, хотя неясно, какой именно штамм там присутствовал, пишет The Guardian.

В ходе последнего исследования в Нью-Йорке учёные провели вирусологические исследования и секвенирование генома с использованием образцов для анализа, взятых у 79 крыс. Они отлавливали крыс с разрешения Департамента парков Нью-Йорка, в основном в парках Бруклина и особенно «в местах, окружающих канализационные системы», поясняется в статье. При этом у 13 из исследованных ими крыс анализы дали положительный результат на COVID-19.

Затем эксперты провели исследование «вирусной нагрузки» и обнаружили, что такие подварианты коронавируса, как «альфа», «дельта» и «омикрон», способны вызвать распространение инфекции среди крыс, говорится в статье. «В целом, наша работа в этой области показывает, что животные могут играть роль в пандемиях, затрагивающих людей — и важно, чтобы мы продолжали углублять наши знания и могли бы защитить здоровье как людей, так и животных», — заключают авторы исследования.


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