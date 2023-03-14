 

Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару, евро и юаню

14.03.2023, 7:50, Новости дня
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После роста на старте торгов рубль перешел к снижению против доллара, а также подешевел относительно евро и юаня, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» падал на 18 копеек, но к 7.10 мск перешел к росту и торгуется на уровне 75,12 рубля (плюс 12 копеек). Курс евро вырос до 80,59 рубля (плюс 14 копеек), юаня – до 10,94 рубля (плюс 1 копейка), передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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