Приложение к Independent inews сообщило о недовольстве бойцов ВСУ командующим сухопутными войсками Украины Сырским

Украинские войска выражают недовольство военным руководством, все чаще критикуют командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, сообщают британские СМИ.

Как пишет inews (приложение к Independent), «иностранный журналист», побывавший в Артемовске, сообщил, что в ВСУ «настроение становится все более пессимистичным». Солдаты «сомневаются» в необходимости сражаться за город «с ограниченным стратегическим значением». Высказываются опасения, что окружение Артемовска российскими силами приведет к большим потерям среди ВСУ и помешает планам контрнаступления, передает РИА «Новости».

В свою очередь, Washington Post приводит слова командира украинского батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол», который пожаловался, что в войска направляют неопытных бойцов: «Только у нескольких солдат есть боевой опыт. К сожалению, они все уже мертвы или ранены».

«Купол» сообщил, что его подразделение отступило из Соледара, причем тогда сотни бойцов просто оставили позиции. Он сообщил, что из 500 солдат его батальона около 400 ранены, еще 100 убиты, а сам командир остался единственным профессионалом в подразделении.

По его словам, он получил «100 новых солдат». но времени на их подготовку не дали: «Они говорят: «Возьмите их в бой». В результате солдаты «просто все бросают и бегут». «Такое ощущение, что все что мы делаем, это даем интервью и говорим людям, что мы уже победили, еще немного, две недели, и мы победим», – сообщил «Купол».

Также приводятся слова солдата по имени Дмитрий, который сообщил, что часть бойцов на его позициях в Донбассе боятся покидать окопы, а из-за обстрелов переживают панические атаки.

Напомним, Сырский заявил, что на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложилась тяжелая ситуация. По его словам, бой за Артемовск позволяет выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением.

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