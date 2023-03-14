 

Роскомнадзор сообщил о блокировке или удалении 36 интернет-страниц за мошенничество с «Пушкинской картой»

14.03.2023, 7:50, Новости дня
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За мошенничество с «Пушкинской картой» удалены или заблокированы на основании судебных решений 36 интернет-страниц, сообщил Роскомнадзор.

Всего в реестры запрещенной информации попали свыше 25,2 тыс. мошеннических сайтов, передает РИА «Новости».

Напомним, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал главе российского государства Владимиру Путину, что выявлено мошенничество с «Пушкинской картой». В СК сообщили, что открыто уголовное дело по факту хищения более 200 млн рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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