Роскомнадзор сообщил о блокировке или удалении 36 интернет-страниц за мошенничество с «Пушкинской картой»

За мошенничество с «Пушкинской картой» удалены или заблокированы на основании судебных решений 36 интернет-страниц, сообщил Роскомнадзор.

Всего в реестры запрещенной информации попали свыше 25,2 тыс. мошеннических сайтов, передает РИА «Новости».

Напомним, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал главе российского государства Владимиру Путину, что выявлено мошенничество с «Пушкинской картой». В СК сообщили, что открыто уголовное дело по факту хищения более 200 млн рублей.

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