 

Тренд, который всегда в моде: актуальные модели курток-рубашек на весну 2023 и способы их стилизации

14.03.2023, 6:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Куртки-рубашки никогда не выходят из моды. Это удобная одежда, которая утепляет, но при этом не полнит. Ее можно носить с разными предметами гардероба, создавая повседневный или нарядный образ. В статье мы приведем актуальные модели курток-рубашек на весну 2023 года и способы их стилизации.

Выбирайте пастельные оттенки

Весной 2023 года будут актуальны куртки-рубашки нежных пастельных оттенков. На фото вы видите пример такого стиля. Розовый цвет подчеркивает весеннюю эстетику, а белые брюки идеально дополняют этот шикарный образ. Вы можете также выбрать куртку-рубашку других пастельных оттенков – светло-синего, салатового или нежно-сиреневого.

С брюками и туфлями на плоской подошве

Сочетайте куртку-рубашку с классическими брюками и туфлями на плоской подошве. Этот стиль подойдет как для встреч с друзьями, так и для офиса. Он поможет вам создать ухоженный и модный образ.

Вы можете выбрать однотонные брюки и топ, а куртку-рубашку использовать в качестве цветового акцента.

С облегающим платьем

Сочетайте куртку-рубашку с облегающим платьем. Избегайте объемных моделей в стиле оверсайз. Такие платья выглядят неуместно в комбинации с просторной курткой-рубашкой.

Из денима

Куртки-рубашки из джинсовой ткани идеально подходят для создания повседневного весеннего образа. Их можно носить с платьями, комбинезонами, футболками, брюками и блузками.

На фото ниже джинсовая куртка-рубашка скомбинирована с брюками-карго. Такое сочетание помогает создать модный повседневный образ.

С водолазкой и джинсами

Куртки-рубашки не всегда бывают короткими. Для прохладных весенних дней вы можете выбрать удлиненную модель. Она будет служить хорошей заменой пальто.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой
Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Сочетайте удлиненную куртку-рубашку с джинсами в винтажном стиле и водолазкой. Дополните свой образ белыми кроссовками.

С белыми джинсами

Чтобы придать куртке-рубашке весенний оттенок, сочетайте ее с брюками из белого денима. Дополните свой наряд футболкой с принтом и белыми кроссовками.

В теплые дни закатайте рукава куртки-рубашки и смените кроссовки на сандалии.

Куртка-рубашка в синюю клетку

Если вы не можете определиться с цветом куртки-рубашки, то выбирайте модель в синюю клетку. Такая одежда выглядит несколько винтажно, но не старомодно.

Сочетайте клетчатую куртку-рубашку с джинсами и кроссовками. Вы можете выбрать любую модель брюк из денима. Если вы хотите создать более смелый образ, то отдавайте предпочтение цветным джинсам.

Куртка-рубашка с поясом

Если вам не нравятся свободные и мешковатые наряды, то выбирайте куртку-рубашку с поясом. Она красиво подчеркнет талию и бедра. Такой вариант подойдет поклонницам женственного стиля.

Если вы хотите получить офисный образ, то скомбинируйте куртку-рубашку с классическими черными брюками и элегантными ботинками или туфлями. Для создания повседневного стиля наденьте прямые джинсы с лоферами или кроссовками.

Спортивный образ

Сочетайте куртку-рубашку пастельных оттенков с ярким укороченным топом и черными леггинсами. У вас получится спортивный образ. В теплые дни вы можете заменить леггинсы укороченными велосипедными брюками.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10.22 / Володин призвал сделать достижение целей СВО приоритетом проекта бюджета

01.08.22 / Ежегодный международный “слет” мотоциклистов пройдет на Полярном Урале

23.03.22 / Такер Карлсон о запрете оппозиции на Украине – шок для американцев, которым рисовали иной образ Зеленского

21.11.22 / А мамы наши пользовались просто водой и мылом: чем удалить макияж, когда под рукой нет специальных средств

12.01.23 / Садальский получил тяжелый удар в суровых разборках

02.11.22 / Ольга Орлова раскрыла пол своего будущего ребенка

29.12.21 / Явлинский пообещал безжалостно карать проникших в «Яблоко» двурушников, вражеских шпионов и сталинистов

28.05.22 / Мнение: Импортозамещение Интернета, ввоз серой электроники и возвращение блудных айтишников

21.05.21 / Встроенное финансирование поможет заполнить пробел в страховании жизни

27.05.21 / Lucid Motors раскрывает все технологии своего полностью электрического седана Air

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика