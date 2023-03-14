Тренд, который всегда в моде: актуальные модели курток-рубашек на весну 2023 и способы их стилизации

Куртки-рубашки никогда не выходят из моды. Это удобная одежда, которая утепляет, но при этом не полнит. Ее можно носить с разными предметами гардероба, создавая повседневный или нарядный образ. В статье мы приведем актуальные модели курток-рубашек на весну 2023 года и способы их стилизации.

Выбирайте пастельные оттенки

Весной 2023 года будут актуальны куртки-рубашки нежных пастельных оттенков. На фото вы видите пример такого стиля. Розовый цвет подчеркивает весеннюю эстетику, а белые брюки идеально дополняют этот шикарный образ. Вы можете также выбрать куртку-рубашку других пастельных оттенков – светло-синего, салатового или нежно-сиреневого.

С брюками и туфлями на плоской подошве

Сочетайте куртку-рубашку с классическими брюками и туфлями на плоской подошве. Этот стиль подойдет как для встреч с друзьями, так и для офиса. Он поможет вам создать ухоженный и модный образ.

Вы можете выбрать однотонные брюки и топ, а куртку-рубашку использовать в качестве цветового акцента.

С облегающим платьем

Сочетайте куртку-рубашку с облегающим платьем. Избегайте объемных моделей в стиле оверсайз. Такие платья выглядят неуместно в комбинации с просторной курткой-рубашкой.

Из денима

Куртки-рубашки из джинсовой ткани идеально подходят для создания повседневного весеннего образа. Их можно носить с платьями, комбинезонами, футболками, брюками и блузками.

На фото ниже джинсовая куртка-рубашка скомбинирована с брюками-карго. Такое сочетание помогает создать модный повседневный образ.

С водолазкой и джинсами

Куртки-рубашки не всегда бывают короткими. Для прохладных весенних дней вы можете выбрать удлиненную модель. Она будет служить хорошей заменой пальто.

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Сочетайте удлиненную куртку-рубашку с джинсами в винтажном стиле и водолазкой. Дополните свой образ белыми кроссовками.

С белыми джинсами

Чтобы придать куртке-рубашке весенний оттенок, сочетайте ее с брюками из белого денима. Дополните свой наряд футболкой с принтом и белыми кроссовками.

В теплые дни закатайте рукава куртки-рубашки и смените кроссовки на сандалии.

Куртка-рубашка в синюю клетку

Если вы не можете определиться с цветом куртки-рубашки, то выбирайте модель в синюю клетку. Такая одежда выглядит несколько винтажно, но не старомодно.

Сочетайте клетчатую куртку-рубашку с джинсами и кроссовками. Вы можете выбрать любую модель брюк из денима. Если вы хотите создать более смелый образ, то отдавайте предпочтение цветным джинсам.

Куртка-рубашка с поясом

Если вам не нравятся свободные и мешковатые наряды, то выбирайте куртку-рубашку с поясом. Она красиво подчеркнет талию и бедра. Такой вариант подойдет поклонницам женственного стиля.

Если вы хотите получить офисный образ, то скомбинируйте куртку-рубашку с классическими черными брюками и элегантными ботинками или туфлями. Для создания повседневного стиля наденьте прямые джинсы с лоферами или кроссовками.

Спортивный образ

Сочетайте куртку-рубашку пастельных оттенков с ярким укороченным топом и черными леггинсами. У вас получится спортивный образ. В теплые дни вы можете заменить леггинсы укороченными велосипедными брюками.