Тренд, который всегда в моде: актуальные модели курток-рубашек на весну 2023 и способы их стилизации
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Куртки-рубашки никогда не выходят из моды. Это удобная одежда, которая утепляет, но при этом не полнит. Ее можно носить с разными предметами гардероба, создавая повседневный или нарядный образ. В статье мы приведем актуальные модели курток-рубашек на весну 2023 года и способы их стилизации.
Выбирайте пастельные оттенки
Весной 2023 года будут актуальны куртки-рубашки нежных пастельных оттенков. На фото вы видите пример такого стиля. Розовый цвет подчеркивает весеннюю эстетику, а белые брюки идеально дополняют этот шикарный образ. Вы можете также выбрать куртку-рубашку других пастельных оттенков – светло-синего, салатового или нежно-сиреневого.
С брюками и туфлями на плоской подошве
Сочетайте куртку-рубашку с классическими брюками и туфлями на плоской подошве. Этот стиль подойдет как для встреч с друзьями, так и для офиса. Он поможет вам создать ухоженный и модный образ.
Вы можете выбрать однотонные брюки и топ, а куртку-рубашку использовать в качестве цветового акцента.
С облегающим платьем
Сочетайте куртку-рубашку с облегающим платьем. Избегайте объемных моделей в стиле оверсайз. Такие платья выглядят неуместно в комбинации с просторной курткой-рубашкой.
Из денима
Куртки-рубашки из джинсовой ткани идеально подходят для создания повседневного весеннего образа. Их можно носить с платьями, комбинезонами, футболками, брюками и блузками.
На фото ниже джинсовая куртка-рубашка скомбинирована с брюками-карго. Такое сочетание помогает создать модный повседневный образ.
С водолазкой и джинсами
Куртки-рубашки не всегда бывают короткими. Для прохладных весенних дней вы можете выбрать удлиненную модель. Она будет служить хорошей заменой пальто.
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Сочетайте удлиненную куртку-рубашку с джинсами в винтажном стиле и водолазкой. Дополните свой образ белыми кроссовками.
С белыми джинсами
Чтобы придать куртке-рубашке весенний оттенок, сочетайте ее с брюками из белого денима. Дополните свой наряд футболкой с принтом и белыми кроссовками.
В теплые дни закатайте рукава куртки-рубашки и смените кроссовки на сандалии.
Куртка-рубашка в синюю клетку
Если вы не можете определиться с цветом куртки-рубашки, то выбирайте модель в синюю клетку. Такая одежда выглядит несколько винтажно, но не старомодно.
Сочетайте клетчатую куртку-рубашку с джинсами и кроссовками. Вы можете выбрать любую модель брюк из денима. Если вы хотите создать более смелый образ, то отдавайте предпочтение цветным джинсам.
Куртка-рубашка с поясом
Если вам не нравятся свободные и мешковатые наряды, то выбирайте куртку-рубашку с поясом. Она красиво подчеркнет талию и бедра. Такой вариант подойдет поклонницам женственного стиля.
Если вы хотите получить офисный образ, то скомбинируйте куртку-рубашку с классическими черными брюками и элегантными ботинками или туфлями. Для создания повседневного стиля наденьте прямые джинсы с лоферами или кроссовками.
Спортивный образ
Сочетайте куртку-рубашку пастельных оттенков с ярким укороченным топом и черными леггинсами. У вас получится спортивный образ. В теплые дни вы можете заменить леггинсы укороченными велосипедными брюками.
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