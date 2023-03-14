28 школьниц в Колумбии потеряли сознание после игр с доской Уиджа

Группа из 28 школьниц была на днях доставлена в больницу Колумбии после того, как они потеряли сознание при очень странных обстоятельствах. Указывается, что это произошло во время урока в учебном заведении Галерас в Пасто на юге страны.

Информация о диагнозах учениц не разглашается, однако многие родители обвиняют доски для спиритических сеансов, они же доски Уиджа, с которыми якобы развлекались школьницы незадолго до того, как потерять сознание.

Доски Уиджа были созданы в США в 1886 году как развлечение, но быстро стали неотъемлемой частью оккультизма. Считается, что через доску Уиджа духи могут общаться с миром живых.

Сообщается, что у девочек перед обмороками были приступы тревожности и другие странные симптомы, прежде чем их госпитализировали.

Глава школы Уго Торрес тем временем просит людей не поддаваться панике и не распространять непроверенные сведения:

– Было зарегистрировано 28 возможных случаев беспокойства у школьников. Учитывая зарегистрированные случаи, в сообществе была опубликована серия комментариев, которые вместо того, чтобы помочь разрешить ситуацию, привели к путанице и неблагоприятной обстановке для нашей работы. Учащиеся были направлены в местную муниципальную больницу в соответствии с действующими протоколами. Директора и учителя сопровождали учеников во время процесса оценки. Родители или опекуны были проинформированы о ситуации.

Школа сейчас ждет медицинских заключений, прежде чем предоставить обновленную информацию об инциденте.

Одна мать, работающая в больнице, сказала, что видела, как трое или четверо детей прибыли сюда после обморока:

– Родители, вы должны действовать и расследовать, что происходит в школе, потому что наши дети не могут продолжать учиться в этой ситуации. Наши дети всегда хорошо завтракают, и нельзя сказать, что происходящее связано с нехваткой еды.

Любопытно, что в ноябре 2022 года в той же Колумбии так же произошел аналогичный случай со школьниками, которые потеряли сознание после игр с доской Уиджа. Тогда в больницу доставили 5 подростков, но всего пострадавших было 11 человек в возрасте от 13 до 17 лет. Их нашли лежащими без сознания в школьном коридоре.