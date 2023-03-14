Жители Южной Кореи предпочитают наблюдать за отношениями по телевизору

Несмотря на то что в Южной Корее всё меньше заключают браки и рожают детей, в стране стали очень популярны реалити-шоу о свиданиях. Как передаёт NTD, эксперты объясняют это тем, что многие зрители испытывают косвенное удовольствие и эмоциональное сопереживание, наблюдая за отношениями по телевизору.

32-летние Чо Сон Хо и Ли Сан Ми вместе уже более 10 лет. Сегодня они выставили напоказ свою совместную жизнь в популярном южнокорейском реалити-шоу знакомств.

Всё больше жителей Южной Кореи отказываются от романтических отношений, брака и традиционной семейной жизни. Зато популярность набирают подобные шоу.

В 2022 году таких в стране показывали не менее двадцати. И это в три раза больше, чем годом ранее.

ЛИ САН МИ, участница реалити-шоу: Мне сейчас очень комфортно, и я не совсем понимаю, почему должна выходить замуж и делать больше вещей. Например, каждые праздники или дни рождения навещать родителей — и моих, и мужа.

А вот её партнёр всё же надеется на брак и детей. Правда, соглашается, что должен будет проявить больше участия.

ЧО СОН ХО, участник реалити-шоу: Мужьям нужно изменить своё мышление и ценности в плане того, как вместе растить ребенка. Однако некоторые вещи только мать может сделать, например кормить ребёнка грудью.

При этом зрителям больше нравится следить за жизнью обычных людей, чем за сюжетами фильмов и телевизионных мелодрам.

ЛИМ МЁН ХО, профессор психологии: Несмотря на то что в Южной Корее всё меньше заключают браки и рожают детей, реалити-шоу о свиданиях очень популярны. Это потому, что многие зрители испытывают косвенное удовольствие и эмоциональное сопереживание, наблюдая за этими шоу.

А это встреча поклонников одного из шоу о свиданиях.





УЧАСТНИЦА ВСТРЕЧИ: Когда дело доходит до свиданий, я могу полагаться только на собственный опыт. Но когда слежу за отношениями других людей на этих шоу свиданий, это тоже довольно интересно.

Опросы показывают, что сегодня только около половины южнокорейцев считают брак обязательным. За последние пять лет количество молодожёнов сократилось на 23 процента, а несемейных домохозяйств стало на 75 процентов больше. При этом коэффициент рождаемости в стране — самый низкий в мире.

Дата выхода в эфир 13 марта 2023 года.