 

ООН стремится продлить «зерновую сделку» с целью избежать роста мировых цен на продовольствие

14.03.2023, 6:30, Разное
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В женевском офисе Организации Объединённых Наций прошли переговоры о продлении зерновой сделки, пишет ABC News. Российская сторона заинтересована в возобновлении поставок аммиака по трубопроводу, ведущему в черноморские порты, а ООН стремится избежать перебоев в отправке продовольствия в страны Африки, Азии и Ближнего Востока, подчёркивает автор.


AP

В понедельник в Женеве генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан и глава Гуманитарного агентства ООН Мартин Гриффитс встретились с российской делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым с целью обсудить возможность продления зерновой сделки. Это соглашение между Россией и Украиной, заключённое в июле прошлого года, позволяет Киеву отгружать зерно в черноморских портах, а Москве — экспортировать продовольствие и удобрения, напоминает ABC News. 

Изначально 120-дневная сделка была продлена в ноябре прошлого года, срок её очередного периода действия истёк в субботу. Две конфликтующие ныне страны — это ключевые поставщики пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и других продуктов питания в страны Африки, Ближнего Востока и Азии, где миллионам людей не хватает еды. Москва настаивает на возобновлении поставок аммиака (вещество активно используется в сельском хозяйстве по всему миру) по трубопроводу, проходящему через украинские территории к портам Чёрного моря.

Российские чиновники тем временем отмечают вредоносный характер банковских ограничений и высокие расходы на страхование, что в итоге подрывает усилия по экспорту удобрений. Черноморская зерновая инициатива подразумевает также процесс проверки грузов официальными лицами ООН, России, Украины и Турции, чтобы исключить возможность провоза по продуктовому коридору оружия.

Несмотря на то что сделка работает с целью поддержания поставок продовольствия, объёмы вывозимого с Украины зерна сократились. Критики на Западе обвиняют Россию в затягивании процесса проверки судов, Москва же, в свою очередь, отрицает такие претензии, резюмирует ABC News. 


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