Премьер Италии Мелони назвала Ватикан наиболее подходящим местом для переговоров по украинскому урегулированию

Ватикан лучше всего подходит для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава правительства Италии Джорджа Мелони.

«Италия его поддерживает», – сообщила Мелони. Она считает, что нужно оказывать поддержку «тем, кто защищается». При этом для переговоров, как считает премьер, требуется «баланс сил», передает ТАСС.

Напомним, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что папа Римский Франциск хотел бы встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным и обсудить вопрос урегулирования отношений между Россией и Западом.

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