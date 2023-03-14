 

Замглавы Минпромторга Приезжева сообщила о предложении ввести обязательную маркировку БАДов с осени

14.03.2023, 6:29, Новости дня
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Минпромторг РФ подготовил проект постановления о ведении обязательный маркировки биологически активных добавок (БАДов), сообщила замглавы ведомства Екатерина Приезжева.

Маркировку предлагается ввести в два этапа: с 1 сентября начать регистрацию в информационной системе маркировки, с 1 октября обязать производителей и импортеров маркировать соответствующую продукцию  – передает РИА «Новости».

Кроме того, с марта 2024 года ведомство хочет сделать обязательной фиксацию кода маркировки при розничной продаже, с мая – внесение в систему данных о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета, К сентябрю 2025 года, по замыслу Минпромторга, нужно добиться «поштучной прослеживаемости».

Напомним, в 2021 году правительство утвердило проведение эксперимента по маркировке БАДов. В 2022 году в Минпромторге сообщили, что в РФ могут обязать делать цифровую маркировку БАДов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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