Скрепа с пистолетом

Бандит утверждал в суде, что боролся за нравственность в российском обществе.



Член преступной банды Гасан Мусаев в суде. Фото: пресс-служба судов Петербурга

К 11 годам лишения свободы приговорен Городским судом Петербурга Гасан Мусаев, который в 2010–2011 годах принимал участие в разбойных нападениях в составе банды.

«Вы дебилы? Здесь камеры!»

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Гасан Мусаев состоял в банде, члены которой были задержаны в 2011 году. Банду годом ранее создал и возглавил Осман Кайхусруев, в нее вошли его земляки из Дагестана. Объектами нападения бандитов становились квартиры, в которых барышни легкого поведения оказывали секс-услуги.

Впрочем, первоначально Кайхусруев с подельниками грабили не только проституток. В их «послужном списке» — нападение на таксиста и на интернет-кафе, на котором настоял один из членов банды — Тельман Гаджиибрагимов.

Как следует из материалов дела, Гаджиибрагимов в сентябре 2010 года зашел в интернет-кафе на проспекте Большевиков в Петербурге, чтобы пообщаться по скайпу с родственником, проживающим в Германии. В кафе он увидел, как менеджер зала передает двум мужчинам деньги из кассы. По прикидкам Гаджиибрагимова — не менее 400 тысяч рублей.

Дело в том, что интернет-кафе предоставляло не только услуги доступа в Мировую сеть. В соседнем зале стояли компьютеры, на которых были установлены программы игровых автоматов. После запрета в 2009 году игорной деятельности в РФ (кроме специальных игровых зон) такие автоматы появились во многих интернет-кафе. Клиент платил деньги, менеджер заносил данные в компьютер и предоставлял клиенту возможность испытать удачу. Если тот выигрывал, то получал выигрыш на месте. Если денег было больше, чем имелось в кассе, то клиенту выдавали расписку, и он приходил за выигрышем на следующий день.

Вечером 20 сентября 2010 года в интернет-кафе на проспекте Большевиков зашли четыре дагестанца. Кайхусруев подошел к менеджеру, приставил нож к его горлу и потребовал открыть кассу. К изумлению грабителя, молодой человек не испугался, а скорее удивился:

— Парни, вы совсем дебилы? Здесь на каждом компе вэб-камера включена и все, что здесь происходит, сразу в Сеть идет. Да сюда уже менты вовсю мчатся.

Оглушив менеджера, Кайхусруев взломал кассовый аппарат, сгреб деньги и крикнул остальным подельникам, что нужно срочно уходить. Не успели они отбежать от интернет-кафе и на сотню метров, как услышали милицейские сирены.

Добыча оказалась не очень большой — всего около 30 тысяч рублей (тысяча долларов по тогдашнему курсу). Поэтому от нападений на такие клубы отказались. Кайхусруев решил «бомбить» секс-притоны.

Ущерб остался загадкой

К нападениям бандиты относились серьезно. Один из членов банды выискивал в интернете адреса питерских ночных бабочек, принимавших клиентов на дому. Индивидуалки бандитов не интересовали, они искали те квартиры, в которых работали как минимум пять-шесть «девочек».

Выяснив адрес, запускали туда разведчика. Он под видом клиента приходил на квартиру, оценивал охрану, смотрел, сколько девушек там «трудятся», сообщал все Кайхусруеву, который и принимал решение о налете.

Всего, как считает следствие, с января по март 2011 года бандиты совершили 11 нападений. Примечательно, что ни следствию, ни суду так и не удалось установить точный размер добычи от каждого налета. Например, один из членов банды на следствии рассказал, что в публичном доме (там в одно помещение были объединены восемь квартир: четыре на одной площадке и четыре этажом выше — с единым входом и возможностью перемещаться по всему помещению, не выходя на лестничную клетку) в Невском районе добычей стали 1,5 миллиона рублей плюс украшения, телефоны и два ноутбука. Но потерпевшие заявили, что, кроме украшений и техники, у них забрали только личные деньги — около 100 тысяч рублей.

— Тот публичный дом «крышевал» высокопоставленный сотрудник «главка» (ГУ МВД по Петербургу и области), — рассказал бывший сотрудник Невского УМВД Константин Р.

— Так что после нападения «мамка» (содержательница борделя) позвонила сперва ему. Ну а тот уже проинструктировал, как и что говорить сотрудникам милиции, которых приказал вызвать. Ну дабы уголовное дело завели и у него появилась возможность искать налетчиков официально. И чтобы не было повода возбудить еще и дело по 241-й статье УК РФ (организация занятия проституцией, до пяти лет лишения свободы). Поэтому потерпевшие утверждали, что там был свингер-клуб, куда приходили мужчины и женщины за новыми ощущениями, а платные секс-услуги не оказывались.

Выбрали присяжных и просчитались

Так же было и с другими борделями, подвергнувшимися нападению банды Кайхусруева: потерпевшие перечисляли украденное у них лично, но наотрез отказывались от того, что бандиты забирали еще и выручку. Восьмерых членов банды задержали в начале апреля 2011 года. Гасану Мусаеву удалось скрыться.

Во время обыска в квартире Кайхусруева сотрудники милиции обнаружили патроны к пистолетам Макарова и Стечкина, к пистолетам-пулеметам «кедр» и «кипарис», но самого оружия не нашли.

Отсутствие боевого оружия могло стать серьезным препятствием для обвинения задержанных по статье 209 УК РФ (бандитизм). Одним из квалифицирующих признаков этой статьи является обладание огнестрельным оружием.

— Если бы обвиняемые выбрали в судебном следствии вариант «единолично судьей», то статья «бандитизм», скорее всего, отпала бы, — считает бывший государственный обвинитель Новгородской прокуратуры Алексей Демченко. — Потому что боевого оружия у них так и не нашли, а показания потерпевших и свидетелей в данном случае являются косвенными. Так что судья просто обязан был бы исключить из обвинения 209-ю статью.

Но они пожелали суд присяжных и просчитались. Для присяжных юридические тонкости не настолько важны, как для профессиональных юристов. Свидетели говорят, что им угрожали оружием? Говорят. Оружие при задержании изъято? Изъято. Значит, они бандиты. И неважно, что оружие газовое и ни разу не было применено.

«Да мы ж за нравственность боролись!»

По совокупности предъявленных обвинений и согласно вердикту присяжных члены банды Кайхусруева в 2014 году были приговорены к срокам заключения от 8,5 до 15 лет. По трем подозреваемым, личности которых не были установлены, но зато имелись их отпечатки пальцев, дело было выделено в отдельное производство, вскоре занявшее свое место в архиве. Откуда оно было извлечено после того, как

Гасан Мусаев решил оформить биометрический загранпаспорт и сдал свои отпечатки пальцев. По действующей практике отпечатки прогнали по всем базам данных, одна из которых и выдала совпадение.

На следствии Мусаев во всем признался. Но попытался подвести под давние события идеологическую платформу.

— Мы же не просто так проституток грабили, мы за нравственность боролись, — пояснил Мусаев следователю, а потом повторил то же самое в суде. — Если их просто пытаться вразумить завязать с проституцией, то это ни к чему не приведет. Как говорил один великий человек: «Добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом» (эту «мудрость» приписывают Аль Капоне. — М. Л.). Если просто попросить, то человек может и отказаться, но если ты просишь с пистолетом, отказа точно не будет.

— А если та, кого вы хотели вразумить, в ответ на ваше вразумление достала бы автомат Калашникова? — спросила в суде гособвинитель.

— Ну, я не знаю тогда… Мне сказали, что там все будет гладко, с этим я и шел.

— То есть вы не просто вразумлять шли, но и поживиться рассчитывали?

— Ну да. Но ведь это еще Маркс писал: чтобы уничтожить явление, надо выбить из-под него экономическую платформу…

Суд заявлениям о борьбе за нравственность не поверил и квалифицировал деяния Мусаева как разбойные нападения в составе банды.

Выслушав приговор — 11 лет лишения свободы, — подсудимый в сердцах бросил:

— Вот сдался бы сразу, сейчас уже на свободу бы вышел!

Максим Леонов

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