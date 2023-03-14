Мнение: О торговле Украиной… Почём землица?

На аукционе в Вильнюсе торговали Украиной.

Точнее — украинской землёй. Плодородной, урожайной и… «свободной». Последнее — особенно ценно.

Землю продавали по частям. Небольшим и даже совсем маленьким, чтобы доступно было каждому. Но всё равно борьба за лоты шла нешуточная, и цены от стартовых улетали куда-то ввысь.

«Продано!», — в очередной раз провозгласил аукционист и, хитро прищурившись, ударил молотком. Победительница, молодая женщина, отчаянно торговавшаяся за лот, не скрывала своего счастья. Мечта сбылась!

«Я стала бороться за нее без особой надежды выиграть – желающих много, ставки высокие – и при этом не могла остановиться, пока были деньги на карточке, — поделилась своим счастьем победительница. — Совершенно неожиданно для меня молоточек пробил раньше, чем они закончились. Я смеялась, прижимала шкатулку с украинской землёй к груди и была самым счастливым человеком во всем Вильнюсе. И только дома открыла ее и заплакала».

Да, речь шла о небольшой шкатулке с «освобождённой украинской землёй», привезённой в Вильнюс откуда-то из-под Харькова или даже из-под Херсона. Но чувства по отношению к ней — почти сакральны.

«Шкатулочку с освобождённой украинской землей я впервые увидела на работе. Она была вроде мощевика или раки, только без всяких украшений, без позолоты и блеска, из простого шершавого дерева и от этого казалась еще более священной, как ясли в хлеву Вифлеема. Я смотрела на горсть украинской земли сквозь стекло, и чувствовала силу, которая вернула моих бабушку с дедушкой из Куйбышева додому, а теперь звала меня. Я держала шкатулку в руках и понимала, что у меня нет никаких шансов получить такую. видимо, компания пожертвовала Blue/Yellow огромные деньги, и получила в ответ этот дар.

Я ушла в комнату для переговоров, и долго смотрела в окно на проспект, чтобы прийти в себя», — тоже из переживаний победительницы.

Шкатулка. Дерево. Стекло. И горсть чернозёма, возможно, ещё пахнущего порохом.

Сакральный символ. Священный грааль.

Ушла за несколько сотен евро.

И какие тут ещё нужны выводы и прогнозы?

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