 

Париж тонет в мусоре из-за забастовок коммунальщиков

14.03.2023, 5:08, Разное
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К воскресению на улицах французской столицы скопилось 5400 тонн отходов. Сборщики мусора продолжают забастовку почти неделю, выступая против пенсионной реформы, пишет France 24. Местные жители с пониманием относятся к протестующим, но жалуются на заставленные баками улицы, отмечается в репортаже.

Из-за почти недельной забастовки сборщиков мусора на улицах Парижа образовались кучи отходов. Они начались в прошлый вторник. Это стало ещё одним последствием инициированной правительством пенсионной реформы, в рамках которой возраст выхода на пенсию будет увеличен с 62 до 64 лет. 

Половина из двадцати парижских округов пострадали в результате протеста. Жители остальных десяти пользуются услугами по сбору и вывозу мусора от частных подрядчиков. Многие из тех, кто проживает в затронутых забастовкой районах, понимают причины протеста, но жалуются на его последствия. 

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Я думаю, что все понимают ситуацию, все понимают, почему улицы заставлены мусорными баками. Но, туристы, думаю, немного шокированы этим, это правда. Париж конечно считается грязным городом, но это совершенно другой уровень! 

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: С одной стороны я понимаю позицию протестующих сборщиков мусора. Но с другой улицы находятся, скажем так, не в лучшем виде!

Мэрия Парижа сообщила, что по состоянию на воскресение на улицах французской столицы скопилось 5400 тонн мусора. Вместе с забастовкой работу приостановили три ключевых мусоросжигательных завода, расположенных на парижских окраинах. Это лишь усугубило проблему. Cтоличное агентство по утилизации бытовых отходов Syctom заявило, что перенаправляет мусоровозы на другие объекты хранения и переработки в регионе. Оно ещё не прибегло к помощи полиции с целью разгона протестующих на упомянутых заводах, чтобы было бы крайней мерой.

Дата выхода в эфир 13 марта 2023 года.


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