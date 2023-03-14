Из-за смога с начала года в больницы Таиланда попало более миллиона человек

Тайские медики бьют тревогу из-за огромного числа госпитализаций, вызванных загрязнением воздуха, пишет Independent. Власти Бангкока оборудуют специальные защитные комнаты в детских садах и планируют ввести удалённый формат работы для местных жителей, подчёркивается в материале.



AP

Службы здравоохранения Таиланда испытывают большие трудности в связи с растущим уровнем загрязнения воздуха: столичный Бангкок наиболее сильно страдает из-за смога, формируемого из выхлопных газов, промышленных выбросов и дыма от сжигаемых сельхозкультур. Только за последнюю неделю было госпитализировано порядка 200 000 человек, а с начала года число пострадавших из-за загрязнения воздуха превысило 1,3 млн, пишет Independent.

По данным мониторинговой компании IQAir столица популярной у туристов страны заняла третье место среди самых загрязнённых городов мира. Министерство здравоохранения рекомендовало беременным женщинам и детям оставаться дома, поскольку в 50 районах Бангкока был зарегистрирован опасный уровень частиц PM2,5 в воздухе — они считаются наиболее опасными в силу того, что могут проникать в кровь и повреждать внутренние органы.

Столичные власти сообщили, что в случае если ситуация не улучшится, будет издан указ о работе из дома, а также посоветовали жителям носить защитные маски типа N95. Более того, в детских садах Бангкока оборудовали специальные комнаты, оснащённые очистителями воздуха для защиты маленьких детей, также усилился мониторинг автомобильных выбросов. «Мы должны активизироваться, поощряя людей работать из дома. Что касается школ… им, возможно, придётся избегать занятий на свежем воздухе, чтобы предотвратить воздействие на здоровье детей», — заявил глава департамента здравоохранения в ходе пресс-конференции.

Таиланд сталкивался с аналогичной ситуацией в январе-феврале этого года, когда качество воздуха также резко ухудшилось. По словам официальных лиц, помимо указанных факторов на формирование плотного смога влияет безветренная погода, пишет Independent.