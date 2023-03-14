New York Post заявила об угрозе утраты Вашингтоном возможности неограниченно печатать доллары

Эпоха, когда у США есть возможность печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, пишут американские СМИ.

Обозреватель New York Post Джей Ньюман заявил, что без такой возможности США потеряют и «возможность дешево покупать иностранные товары». Он указал, что антироссийские санкции обернулись отказом многих стран от доллара, передает РИА «Новости».

Ньюман подчеркнул, что свыше 100 государств не захотели присоединяться к санкциям. Начали возникать экономические коалиции, использующие иные валюты, а использование национальных валют ведет к снижению спроса на доллар и его стоимости. По словам Ньюмана, западные аналитики утверждали, что доллару не найдется альтернативы, но это мнение оказалось ошибочным.

Ньюман считает, что следует ожидать постепенного повышения цен. «Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене», – сообщил он.

Напомним, директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что политика США ускорила отказ от доллара как основного средства международных расчетов.

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