Министр обороны Молдавии Носатый назвал размещение войск на границе с Приднестровьем суверенным правом Украины

Украина имеет суверенное право размещать войска там, где считает необходимым, в том числе на границе с Приднестровьем, сообщил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.

По словам министра, вооруженные силы Украины имеют право «тренироваться или готовиться». Как сообщил Носатый, если Киев усмотрел угрозу со стороны Приднестровья, то у Украины «есть право предотвратить эту угрозу», как происходит «в направлении Белоруссии». При этом Носатый назвал сообщения о перемещении украинских военных к границе с Приднестровьем манипуляцией и дезинформацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.

Носатый не видит прямых или непрямых угроз военного характера для Молдавии. Однако, по его словам, существует «проблема непрямых угроз, когда группировки, преследующие не национальные интересы, пытаются дестабилизировать ситуацию в стране». Носатый утверждает, что за этими действиями якобы стоят «пророссийские антиконституционные силы».

В субботу в молдавском сегменте соцсетей появились снимки и видеозаписи из населенных пунктов, граничащих с Украиной. На фото и видео можно рассмотреть траншеи. Украина заявила, что предпринимает меры по борьбе с незаконной миграцией и контрабандой.

—