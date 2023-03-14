Жан-Пьер призвала не считать крах банков Silicon Valley Bank и Signature Bank повторением кризиса 2008 года

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя крах банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, заявила, что не следует считать ситуацию повторением масштабного финансового кризиса 2008 года.

«Повторяю: это не 2008 год», – сообщила Жан-Пьер. Она заверила, что сейчас банковская система гораздо более устойчива. Она также отказалась считать действия в отношении Silicon Valley Bank и Signature Bank «операцией по спасению от банкротства за государственный счет». Как подчеркнула Жан-Пьер, поддержка банков осуществляется с использованием выплат органам государственного регулирования, которые делали сами банки, а не из средств налогоплательщиков.

При этом она не смогла сказать, какие шаги сделает Вашингтон и как глава американского государства Джо Байден собирается добиваться ужесточения банковского надзора. Она обвинила администрацию Дональда Трампа в отмене «некоторых жестких требований» регуляторов к банкам, передает ТАСС.

Напомним, финансовый сектор США переживает масштабный кризис, Эксперты опасаются повторения кризиса 2008 года.

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