Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Вчера Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в сериале Воронины стала матерью и сразу же показала новорожденного своим подписчикам. Правда в лучших традициях молодых матерей она закрыла лицо крохи стикером. Многие верят, что до крещения ребенка никому показывать нельзя. Но есть звезды, которые не торопятся показать свое чадо и в более взрослом возрасте.

Редакция Дни.ру подготовило подборку артистов, тщательно блюдущих личные границы. Итак, кто же они – звезды, которые скрывают своих детей?

Взять, например, Юлию Ковальчук и Алексея Чумакова. Артисты стали родителями Амелии еще в 2017-м году, но кусочек руки девочки и тень от ее силуэта стали единственным, чего удостоились поклонники пары.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

А вот про дочь Виктории Дайнеко известно еще меньше. Осенью 2015 года певица стала матерью, но до сих пор никто не знает имени девочки. Тем не менее, в своем личном блоге победительница “Фабрики звезд” иногда рассказывает об увлечениях малышки, хвастается снимками, вышедшего из под ее руки или показывает организованные в честь своей наследницы праздники.

Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Не менее принципиально ведёт себя и Елена Захарова. Звезда сериала “Кадетство”, которая с огромным трудом пережила потерю первого ребенка, переосмыслила свое отношение к личным границам. Ни один посторонний человек не знал ни имени второй девочки, ни даже личности её отца. Лишь единожды в своем блоге актриса показала праздничный торт сделанный для малышки на заказ, после чего внимательные пользователи поняли, что дочь Елены Захаровой зовут Майя.

Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.comПолина Гагарина прячет только лицо дочери, которая появилась на свет в 2017-м году. На каждом снимке или видео, которое попадает в личный блог исполнительницы, девочка показана матерью со спины. Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.comАлсу, которая не может удержаться от того, чтобы показать всю свою семью в интернете, прибегла к другой маленькой хитрости. Как и 19-летняя звезда сериала “Воронины” она лепит на лицо младшего сына смешные стикеры. Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.comТак же поступает и Наталья Водянова. Двум сыновьям, рожденным от наследника империи Louis Vuitton, которых она часто выкладывает в своем блоге, модель предварительно закрывает лица. Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Андрей Малахов также не торопится “засветить” лицо звездного наследника. Результатом стало то, что стоило ему показать на публикации какого-то мальчика, бредущего по улице, как подписчики буквально сошли с ума.

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.comСамым долгим терпением обладает

Ольга Кормухина. Дочери ее уже почти 23, но ни один поклонник певицы не видел снимков девушки. Не выходили они вместе и в свет. Артистка объясняет это желанием дать наследнице шанс жить спокойно и достичь того, чего та сама захочет. Заодно, может, и обвинений в протекционизме избежать получится. Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com