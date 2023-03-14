 

Мнение: О хитрых расчётах Рамзана Кадырова… Операция «Преемник» начата?

14.03.2023, 4:20, Разное
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Фото © Kremlin.ru/

Злые языки утверждают, что глава Чечни Рамзан Кадыров «сильно сдал». Настолько, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным он зачитывал по бумажке вообще всё. Даже и слова «уважаемый Владимир Владимирович!». Кстати, в официальной стенограмме они появляются ближе к концу, когда речь заходит про СВО.

Но действительно главное осталось за кадром

Слухи относительно здоровья или, точнее, явного нездоровья чеченского лидера закономерно усилились, когда на прошлой неделе Владимир #Путин нежданно и «неофициально» встретился с 17-летним Председателем Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» ЧР Ахматом Кадыровым. Внуком своего деда и старшим сыном, да. До сих пр неясно, был ли на этом коротком рандеву сам Ахьмад-Хьаьжин Рамзан (он уверяет, что нет). Тем не менее, появилась «версия», что главе государства был представлен не просто наследник, но преемник.

Ничего экстраординарного в этом, разумеется, нет. Азербайджаном уже 20 лет успешно руководит Ильхам Гейдар оглы, достойный сын Гейдара Алирзы оглы Алиева, первого демократического президента суверенной Азербайджанской республики. В не менее суверенном Туркменистане Гурбангулы Бердымухамедова сменил в президентском кресле единственный сын Сердар, и тоже вроде бы справляется не хуже отца. А в Нохчийн Республикин все рыжие что ли? Тем более, что молодость — единственный недостаток руководителя, который проходит сам собой, да и конституцию, как показал «старший брат», легко можно подправить хоть на пеньке, хоть на скале.

Однако же некоторые поговаривают, что был у этих двух встреч и ещё один смысл, оставшийся укрытым от большинства глаз, хотя всё происходило на виду. Якобы, инсайдерам в республике стало известно, что глава страны и глава Чечни обсуждали тет-а-тет идею Рамзана Кадырова о создании собственной частной военной компании (ЧВК). По неподтверждённой, но активно обсуждаемой в Грозном информации, Куьйгалхо уже давно разработал план по созданию ЧВК на основе сети учебных центров по всей России, а теперь якобы попросил главу государства согласовать его. Впрочем, официальных подтверждений того, что эта тема собеседниками действительно обсуждалась, пока нет. Слишком уж она деликатная.

Но если грозненские «инсайдеры» действительно что-то этакое уловили как сверху, так и внизу, дело может принять более серьёзный оборот, чем подготовка региональной операции «Преемник». Нужно ли объяснять, что ЧВК — это всегда личная гвардия того, кто её возглавляет, в отличие от любого официального воинского подразделения, каким бы авторитетным и уважаемым ни был его командир?

И надо ли разжёвывать причины, по которым региональный лидер, прошедший суровую школу затяжного вооружённого конфликта, может быть кровно заинтересован в создании собственной военной компании?

Так к чему же «на самом деле» ведёт подготовку Рамзан #Кадыров?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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