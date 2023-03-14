Издательство Headline анонсировало книгу Терезы Мэй о «разрушительных последствиях» злоупотребления властью

Осенью выйдет книга экс-главы правительства Великобритании Терезы Мэй «Злоупотребление властью» («Abuse of Power»), сообщило издательство Headline.

Headline заявила, что Мэй столкнулась с ситуациями, когда «злоупотребление властью привело к разрушительным последствиям» для людей и сильно подорвало репутацию общественных институтов и политиков. В частности, речь идет о пожар 2017 года в многоквартирном доме Grenfell Tower. когда погибли более 70 человек. Также Мэй намерена рассмотреть реакцию властей Великобритании на убийство частного детектива Дэниэла Моргана в 1987 году и многочисленные парламентские скандалы, передает ТАСС.

Издательство утверждает, что книга станет «жгучим разоблачением несправедливости и страстным призывом использовать власть для общего блага». Мэй призовет в книге к «радикальному переосмыслению того, как подходят к политике и общественной жизни». Отмечается, что она опирается на примеры «из личного опыта», включая «отравления в Солсбери».

Мэй заявила, что в начале карьеры объявила о намерении «бороться с ярой несправедливостью и править не ради сильных мира сего, а ради людей». Она сказала, что за время на посту премьера неоднократно наблюдала, как «общественные институты злоупотребляют своей властью для защиты самих себя». Она добавила, что демонстрирует в книге свидетельства того, как доверие к общественным институтам и политикам «со временем было подорвано и почему необходимо действовать».

Напомним, Мэй, которая возглавила правительство в 2016 году, официально покинула пост премьера Британии в июле 2019 года. На этом посту ее сменил Борис Джонсон.

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