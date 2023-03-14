Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Чанен провинции Хванхэ-Намдо в сторону Японского моря, сообщил комитет начальников штабов Республики Корея.

Пуск произвели с 07.41 по 07.51 по местному времени (период с 01.41 по 01.51 мск). Прежде из указанного района пусков баллистических ракет не фиксировалось, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что информации о каком-либо ущербе стране из-за северокорейского ракетного пуска не поступало, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».

Накануне южнокорейское Yonhap News Agency сообщило, что КНДР произвела пуск двух стратегических крылатых ракет в качестве протеста против стартовавших в понедельник военных учений США и Южной Кореи.

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