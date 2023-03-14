Bloomberg сообщил об отсутствии у ЕС решения проблемы снабжения Украины 155-мм снарядами

ЕС не знает, сколько снарядов «натовского» калибра 155 мм сможет предоставить Украине, сообщают источники.

Снаряды калибра 155 мм делают в 11 государствах ЕС. Однако нет ясности в том, насколько эти предприятия способны нарастить производство в ближайшие месяцы. В результате нет возможности определить, на сколько снарядов может рассчитывать Киев и будет ли этого количества достаточно для Украины. «ЕС… застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибром 155 мм, которые ей нужны в этом году», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины, но глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что этого недостаточно. Минобороны Украины потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.

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