В нескольких коммерческих заведениях на Кубе сообщили о намерении начать прием карт «Мир»

Сейчас карты платежной системы «Мир» принимают в банках, но не в ресторанах и магазинах. Однако в нескольких коммерческих заведениях сообщили, что позднее такая возможность появится, сообщают информационные агентства.

Поясняется, что это произойдет после настройки необходимого оборудования. Примерные сроки не называются. Сейчас прием карт «Мир» осуществляет ряд банков Гаваны – средства выдаются в кубинских песо (курс обмена рублей на кубинские песо приблизительно 1 к 1,5), передает ТАСС.

В июле Ассоциация туроператоров РФ сообщила, что на Кубе стали принимать банковские карты «Мир». Советник посольства Кубы по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона сообщил, что по картам «Мир» в кубинских банкоматах можно получить наличные песо.

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