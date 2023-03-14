 

Писториус решил отправить в отставку критиковавшего ВСУ генерального инспектора бундесвера Цорна

14.03.2023, 2:17, Новости дня
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Глава минобороны Германии Борис Писториус решил кардинально реорганизовывает руководство бундесвера и отправить в отставку генерального инспектора Эберхарда Цорна, сообщают СМИ.

Цорна заменит Карстен Бройер, который прежде руководил штабом по борьбе с COVID-19 в ведомстве канцлера. Официально об этом не объявляли, однако, по имеющейся информации, Писториус уже сообщил о своем решении Цорну, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Издание пояснило, что генеральный инспектор – не только «самый высокопоставленный военнослужащий в вооруженных силах» Германии, но и «занимает важную должность в министерстве, близкую к должности государственного секретаря», а также «является главным военным советником канцлера».

Генеральный инспектор отвечает за общую концепцию обороны Германии, включая вопросы военного и стратегического планирования, развития и управления как вооруженными силами в целом, так и отдельными операциями Бундесвера, передает ТАСС.

Как отмечает Bild, Цорн, будучи генеральным инспектором, привлек к себе внимание сентябрьским интервью в журнале Focus, где выразил опасения, что российская сторона может атаковать несколько соседних стран.

Кроме того, он усомнился в том, что ВСУ смогут эффективно противостоять российским войскам. В частности, он говорил, что Украина проводит контратаки, но не может отбросить Россию назад на широком фронте, пишет «Российская газета».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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