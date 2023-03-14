Spiegel сообщил о следах взрывчатки на якобы использованной для подрыва «Северных потоков» яхте «Андромеда»

В ходе обысков на яхте «Андромеда», которую якобы использовали для подрыва «Северных потоков», обнаружены следы взрывчатых веществ, сообщают СМИ.

Обыск проводился в январе. В результате была изъята бортовая электроника. Сейчас яхта стоит под открытым небом на мысе Буг недалеко от коммуны Дранске на острове Рюген, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

Spiegel пишет, что адрес электронной почты, используемый для аренды судна, может указывать на Украину.

Напомним, немецкие СМИ заявили, что подрыв газопроводов якобы устроили с помощью 15-метровой яхты «Андромеда» типа Bavaria Cruiser 50. В Германии усомнились в версии о причастности яхты к подрывам «Северных потоков».

После того, как лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоков», на Западе стали продвигать версию о том, что взрывы якобы устроила группа украинских заговорщиков.

—