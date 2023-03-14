 

Байден обещал не передавать Австралии ядерное оружие для подводных лодок

14.03.2023, 0:55, Новости дня
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Австралия получит атомные подлодки, но не будет производить ядерное топливо для них, а на самих АПЛ не будет ядерного оружия, сообщил президент США Джо Байден.

В Сан-Диего состоялась встреча Байдена с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, передает ТАСС.

По итогам встречи Байден, комментируя планы Австралии получить атомные подлодки, пояснил, что «субмарины атомные, но без ядерного оружия». Кроме того, Австралия не станет заниматься производством ядерного топлива для них. Байден сказал, что Австралия «является гордой неядерной страной и привержена оставаться таковой».

Кроме того, Байден сообщил: «Пока мы тут разговариваем, атомная подводная лодка USS Asheville заходит в порт города Перт». Байден также подтвердил, что страны AUKUS хотят начать производство субмарин нового типа.

Напомним, в рамках партнерства с США и Великобританией AUKUS Австралия получит не восемь атомных подлодок, как предполагалось ранее, а три субмарины класса Virginia. Кроме того, AUKUS хочет создать субмарину с ядерной силовой установкой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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