Социалисты призвали министра экономики Сербии Басту уйти в отставку после его предложения ввести санкции против России

Если правительство не поддержит призыв министра экономики Сербии Раде Басты к санкциям против России, министру следует покинуть свой пост, заявило Движение социалистов, которое возглавляет директор ключевой сербской спецслужбы – Агентства безопасности и информации – Александар Вулин.

«Движение социалистов, основателем которого является Александар Вулин, против введения санкций», – приводит ТАСС текст заявления.

В заявлении говорится, что Баста хочет разделить правительство Сербии, а санкции против РФ названы противозаконными. «Особенно позорным» социалисты считают попытку министра «спрятаться за спиной» президента Сербии Александра Вучича, который защищает «независимость и нейтралитет» страны «как от иностранцев, так и от таких местных трусов».

В Движении социалистов рассчитывают, что Баста, если не получит поддержки в борьбе «против независимой, нейтральной и свободолюбивой политики» Сербии, уйдет в отставку.

Напомним, Баста посетовал, что Сербия «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он заявил, что не может «мириться» с молчанием правительства по поводу «давления» на Вучича. Как сообщил Баста, «по этой причине» он считает нужным ввести санкции против России.

Сам Вучич заявлял, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой.

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