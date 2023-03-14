После Сталина

Часть первая. Что происходило с русской деревней в последние годы правления тирана.

Многие историки и большинство публицистов, комментаторов и просто интересующихся сходятся на том, что смерть Сталина стала переломным событием в истории СССР. И действительно — почти сразу началась полоса реформ и преобразований, значительно повлиявших как на внутреннее положение в стране, так и на ее место в мире:

голод конца 40-х;

расстрел генерала Гордова;

три «сталинских удара по деревне»;

агрогорода.

Признание проблем

Масштаб перемен оказался таков, что затронул само мироощущение советского руководства. Волей-неволей пришлось пойти на то, что еще несколькими годами ранее казалось невозможным, а именно — признание, что с положением населения имеются проблемы, и попытки эту ситуацию выправить.

Ранее на уступки, конечно, тоже шли, но крайне неохотно, при первой же возможности откатывая политический курс к «базовым настройкам». Теперь же с каждым десятилетием и практически каждым новым лидером руководство СССР должно было уделять нуждам и чаяниям подвластных все больше и больше внимания. Это перелом, воздействие которого можно сравнить с тектоническим сдвигом.

Пожалуй, наиболее важным — если не самым важным в принципе — стало улучшение продовольственного обеспечения.

Это, в свою очередь, неизбежно приводило к необходимости решения проблем сельского хозяйства. И в 1950-е годы впервые в истории политический лидер страны взялся за эту деятельность. Этим лидером стал Никита Хрущев, который уже с лета 1953 года начал играть одну из главных ролей в тогдашнем партийно-государственном «коллективном руководстве», а к концу 1954-го выдвинулся на первую позицию. Последующие 10 лет прошли под знаком его хаотичного правления, наполненного амбициозными планами, широковещательными лозунгами и захватывающими нововведениями, однако окончившегося одним из самых тяжелых общих кризисов в истории СССР.

Однако причины действий, пожалуй, самого яркого советского лидера будут непонятны, если не обрисовать то положение, в котором сельское хозяйство СССР оказалось в последние годы правления Сталина — временной отрезок, которому в исторической науке дается неформальное определение «поздний сталинизм». Поэтому начать необходимо именно с расширенной характеристики итогов политики коллективизации, выяснив, к чему привело ее осуществление на протяжении без малого четверти века.

Никита Сергеевич Хрущев (справа) на опытном поле Шортандинского научно-исследовательского института зернового хозяйства, засеянном новыми сортами пшеницы. Фото: Валентин Соболев / ТАСС

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Василий Николаевич Гордов. Фото из архива

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Механизаторы на тракторе «Фордзон». Фото: ТАСС

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