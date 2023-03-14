 

День Авдотьи Весновки: что нельзя делать 14 марта

14.03.2023, 0:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

История

Родоначальница сегодняшнего церковного праздника Евдокия (Или же Авдотья – Прим. ред.) родилась на территории современного Ливана. Понимая свою красоту она захотела использовать ее для того, чтобы разбогатеть: принимала в своих покоях состоятельных мужчин. Но одной ночью она услышала как поет во время молитвы ее сосед и слова те так пробрали девушку, что она отказалась от жизни во грехе. Долго молилась, постилась, а после и вовсе ушла в монастырь. За покаяние Господь наградил Евдокию-Авдотью даром исцеления и воскрешения, а за чистосердечно веру женщину даже сделали игуменьей монастыря.

Традиции и приметы

Издавна в этот день отменяли любую работу, в деревнях устраивались праздничные обеды, а люди старались повеселиться и дули в сегодняшний православный праздник в стистульки – встречали пробуждение лесных зверей.

Девушки и женщины в день Авдотьи Весновки также пекли печенье в виде птиц, которое потом раздавали детям.

В деревнях мужчины начинали готовиться к посевной: чинили борону, точили соху.

Метель 14 марта – к поздней весне.

Погожий день – к хорошему лету.

Лужи под ногами – к обильному урожаю меда.

Капель – к теплу.

Снегопад – к урожаю грибов.

Талая вода обладает целебной силой.

Что нельзя делать в день Авдотьи Весновки

В сегодняшний церковный праздник лучше ничего не планировать: неожиданные обстоятельства нарушат планы.

Нельзя трогать и тем более разрушать гнезда, особенно ласточкины.

Запрещено в сегодняшний православный праздник отказывать в подаянии милостыни.

После захода солнца из дома лучше не выходить – навлечете неприятности.

Что можно делать 14 марта 2023 года

В сегодняшний православный праздник благоприятно совершать любые покупки – траты окупится с лихвой и принесут много радости.

Проявите доброту к бездомным животным – это принесет удачу. А тот, кто в день
Авдотьи Весновки
приютит кота или собаку – принесет себе долгую и счастливую жизнь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.23 / FP – «зелёный» колониализм Европы не даёт бедным странам выйти из нищеты

10.07.20 / Папа Римский называл сущим адом содержание пленников ПНС

09.12.21 / И кровоточат храмы

23.09.22 / Денис Мацуев представит программу “И классика, и джаз” в Государственном Кремлевском дворце

13.09.22 / “Взяла на себя обеспечение семьи”: Пугачева приехала в Россию за деньгами и скоро улетит

26.01.22 / Мнение: Сир! У нас в тылу хорваты разбегаются!

23.06.22 / Свет в спальне вреден для здоровья — новое исследование

19.05.21 / Над историей посмейтесь, да на белок не надейтесь!

18.02.22 / Психиатр Кристо ван Меер — о причинах постковидной депрессии

18.05.21 / “Худшая жена”: Канье Уэст прокомментировал брак с Ким Кардашьян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика